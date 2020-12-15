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Составлен список лучших автомобилей 2021 года 

Профиль 6 часов назад
Составлен список лучших автомобилей 2021 года
Фото: ©twitter.com
Близится конец декабря, и по этому поводу эксперты составили список лучших автомобилей, ожидаемых в 2021 году. Среди них — электромобили и спортивные машины, от Mercedes до Nissan.
Среди новинок — Mercedes C-Class следующего поколения. Он основывается на новейшей заднеприводной платформе MRA (Modular Rear Architecture). Модель получит бензиновый и дизельный двигатели. Также у этой компании специалисты отмечают автомобиль EQA — единственный полностью электрический кроссовер премиум-класса таких размеров. Кроме того, в список входит Mercedes EQB. В основе этого компактного внедорожника лежит платформа другой модели — GLB. Мощность электродвигателей составит 270 лошадиных сил, пишет Auto Express.
Mercedes также готовит конкурента Tesla Model S — автомобиль EQS. Он получит новейшие развлекательные системы, дизайн и электромоторы, считают эксперты. Они обратили внимание на еще одну новинку этого производителя — AMG One. Он оснащен модифицированным 1,6-литровым двигателем с турбонаддувом, который используется в машинах Mercedes для «Формулы-1».
В 2021 году также выйдет MG E-Motion — концепция модели основана на специальной модульной платформе электромобиля, которая позволит разгоняться до 100 км/ч за четыре секунды. Проезжать машина сможет почти до 500 км за раз.
Много новинок ожидается у Nissan. Электрический внедорожник Ariya построен на платформе CMF-EV и будет доступен с передним или полным приводами. После одной зарядки автомобиль сможет проехать примерно 500 км. Также компания представит новый Qashqai обновленного вида — эксперты отмечают, что модель стала более спортивной.
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Комментарии
Бортжурнал , Nissan , Tesla , Tesla Model S
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