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Почему в салоне машины пахнет сыростью? 

Car.ru 3 часа назад
Почему в салоне машины пахнет сыростью?
Фото: Car.ru
Комфорт управления автомобилем для водителя заключается не только в плавности движения и отсутствии вибраций. Важен еще и микроклимат в салоне. Но бывает так, что температура воздуха в салоне находится в комфортных пределах, но при этом ощущается запах сырости.
Если ваш освежитель воздуха не справляется с неприятным запахом сырости, значит у вас в машине завелся грибок. Это обычно происходит от избытка влаги в салоне авто. Чтобы избавиться от неприятного запаха и его источника, необходимо обследовать весь автомобиль. Грибок зачастую образует колонии в труднодоступных местах. Вы его довольно легко распознаете. Это налет серого, коричневого, зеленого или черного цвета.
Чтобы уничтожить грибок и среду его обитания, в летний жаркий день, нужно вынести на улицу автомобильные кресла. Далее производится обработка антигрибковыми средствами. Обработанные кресла оставляют на палящем солнце на целый день. Также важно проветрить багажный отсек и весь салон авто.
Чтобы не допускать образование плесени впредь, следует даже зимой, хотя бы один раз в неделю, включать штатный кондиционер в режиме рециркуляции. Так мы осушим воздух в салоне.
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Бортжурнал
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