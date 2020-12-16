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Kia обновила комплектации российского кроссовера Seltos и повысила цены 

Motor.ru 52 минуты назад
Kia Seltos: обновленные комплектации, новые цены
Фото: Motor
Компания Kia анонсировала изменения в комплектациях кроссовера Seltos с двигателями 2.0 MPI мощностью 149 лошадиных сил и 177-сильным T-GDi объемом 1,6 литра. Минимальная стоимость модели в 2021 году составит 1 444 900 рублей. Модификаций с базовым «атмосферником» 1.6 новшества не коснулись.
Kia обновила кроссоверы Seltos в комплектациях Luxe, Style, Prestige, а также Premium и Premium+. Изменения получили автомобили, оборудованные 2.0-литровым двигателем мощностью 149 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. Кроме того, нововведения появились в полноприводных паркетниках, оснащенных 177-сильным турбомотором объемом 1,6 литра, который комплектуется семиступенчатым «роботом».
Двухлитровые Kia Seltos в комплектации Style получили обновленную глянцевую решетку радиатора. В модификациях Luxe и Style мультимедийной системе кроссовера добавили возможность беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto. При приобретении машины в исполнении Luxe владелец получит систему напоминания о пассажирах на заднем ряду, а в комплектации Prestige теперь предусмотрена центральная консоль с дефлекторами вентиляции и USB-розеткой для задних пассажиров.
Полноприводные Seltos в комплектациях Prestige, Premium и Premium+ также получили полностью глянцевую радиаторную решетку и систему напоминания о пассажирах на заднем ряду. Кроме того, кроссоверы в двух «премиальных» версиях теперь оснащены системой предотвращения фронтального столкновения c функцией предупреждения о возможности аварии при повороте на перекрестке.
Минимальная стоимость 149-сильного переднеприводного Kia Seltos в 2021 году составит 1 444 900 рублей. За модификацию с четырьмя ведущими колесами придется заплатить минимум 1 564 900 рублей. Корейский кроссовер с турбомотором 1.6 можно будет приобрести за 1 854 900 рублей.
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Бортжурнал , Кроссовер , Kia , Apple
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