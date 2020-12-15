Когда можно поставить на новое авто старый госномер

Иногда автомобилисты сохраняют госномер со старой машины, желая поставить его на новое транспортное средство, но при этом меняют регион проживания. Глава ГУ МВД РФ Михаил Черников объяснил, можно ли это сделать.

Один из читателей специализированного издания «За рулём» рассказал о ситуация, в которую он недавно попал. Осенью минувшего года автомобилист оставил себе госномера со старой машины с кодом Москвы. Он планировал поставить их на новое авто, но получил отказ в МРЭО. Мужчине объяснили, что он должен получить новый номер, поскольку живёт в Подмосковье, а значит и код региона другой.

Автомобилист считает, что в МРЭО действовали неправомерно, однако Михаил Черников прояснил ситуацию, отметив, что всё сделано по закону. Согласно пункту 39 «Правил регистрации транспортных средств», код госномера автомобиля обязательно должен соответствовать коду региона, где зарегистрирован собственник транспортного средства. То есть, номер, который сохранил автомобилист, может быть присвоен его новой машине только в том случае, если он будет зарегистрирован в столице, но не в Московской области.