Plymouth с двумя рулями продают за миллион рублей 

На аукционе eBay выставили на продажу учебный Plymouth Belvedere 1954 года выпуска. Оборудованный двумя рулями и дополнительными педалями автомобиль можно приобрести за 13 000 долларов (примерно 960 000 рублей по текущему курсу).

выставленного на продажу Plymouth Belvedere определенно богатая история. На культовом американском седане установлено два рулевых колеса и дополнительные педали. Автомобиль использовали в качестве учебной машины с середины прошлого века. Сколько учеников автошкол поездило на этой машине, неизвестно, однако пробег «Плимута» составляет всего 18 000 километров.

Для своего возраста Belvedere сохранился в неплохом состоянии. За исключением нескольких зон на капоте, на желтом кузове автомобиля отсутствуют очаги коррозии, а на белом кожаном салоне практически нет дефектов. Из недостатков интерьера бросаются в глаза коврики, которые явно видали и лучшие времена. Кроме того, внутри дверных стоек сохранилось множество заводских наклеек прошлого века.

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Под капотом Plymouth Belvedere установлен 3,7-литровый бензиновый V6 мощностью 110 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает механическая коробка передач. По словам продавца все агрегаты автомобиля находятся в рабочем состоянии. Единственное, чего требует 56-летний Plymouth, — проверки тормозной системы. Расстаться с учебным «Плимутом» владелец готов за 13 000 долларов (примерно 960 000 рублей по текущему курсу).