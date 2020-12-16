Plymouth с двумя рулями продают за миллион рублей 

На аукционе eBay выставили на продажу учебный Plymouth Belvedere 1954 года выпуска. Оборудованный двумя рулями и дополнительными педалями автомобиль можно приобрести за 13 000 долларов (примерно 960 000 рублей по текущему курсу).
У выставленного на продажу Plymouth Belvedere определенно богатая история. На культовом американском седане установлено два рулевых колеса и дополнительные педали. Автомобиль использовали в качестве учебной машины с середины прошлого века. Сколько учеников автошкол поездило на этой машине, неизвестно, однако пробег «Плимута» составляет всего 18 000 километров.
Для своего возраста Belvedere сохранился в неплохом состоянии. За исключением нескольких зон на капоте, на желтом кузове автомобиля отсутствуют очаги коррозии, а на белом кожаном салоне практически нет дефектов. Из недостатков интерьера бросаются в глаза коврики, которые явно видали и лучшие времена. Кроме того, внутри дверных стоек сохранилось множество заводских наклеек прошлого века.
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Под капотом Plymouth Belvedere установлен 3,7-литровый бензиновый V6 мощностью 110 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает механическая коробка передач. По словам продавца все агрегаты автомобиля находятся в рабочем состоянии. Единственное, чего требует 56-летний Plymouth, — проверки тормозной системы. Расстаться с учебным «Плимутом» владелец готов за 13 000 долларов (примерно 960 000 рублей по текущему курсу).
В конце ноября в США выставили на продажу зеленый минивэн Plymouth Voyager, который состоит из двух передних частей, сваренных друг с другом. Автомобиль оборудован двумя двигателями, которые позволяют ему ехать в любом направлении.