Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко рассказал, как подготовить машину к дальней зимней поездке на новогодние праздники, пишет « Радио 1 ».

Эксперт рекомендует отправляться в путешествие на автомобиле с длинной колесной базой. Взять с собой следует: лопату, канистру незамерзающей жидкости и запаску на зимней резине.

— Зимой в автомобиле обязательно нужно держать лопату. Потому что бывают снежные переметы и сидеть, закопавшись в снегу, — это очень плохо. Кроме того, если мы двигаемся по трассе, с собой должна быть хотя бы одна канистра незамерзающей жидкости, потому что бывают участки, где очень много реагентов, и вода в омывателе быстро заканчивается. А на трассах бывают участки, где нет возможности купить незамерзайку. Еще важный момент: если вы путешествуете на автомобиле зимой, запасное колесо должно быть с зимней покрышкой. Потому что три колеса на зимней резине и одно на летней существенно увеличивают риск заноса, — сказал Мартыненко.

Он отметил, что перед отправлением в путешествие нужно заранее проработать маршрут: проверить, где находятся заправки и где можно будет остановиться на ночевку. Также о плане путешествия следует сообщить близким — в случае если вы потеряете связь, можно будет приблизительно назвать координаты и предпринять какие-то действия по поиску и помощи.