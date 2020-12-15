Топ-3 самых распространенных цветов автомобилей 

Аналитики подсчитали какого цвета автомобилей, больше всего в мире, сообщает издание Regnum . В список попали три самых популярных оттенка.

Исследование провели эксперты компании Axtala. Они выяснили, что на планете 38% автомобилей белого цвета. На втором по популярности месте расположился черный цвет, в него выкрашены 19% машин. Наконец тройку лидеров замыкает серый цвет с показателем в 15% авто.

Аналитики также заметили, что в разных классах автомобилей превалируют разные цвета. Например, в представительском классе чаще всего отдают предпочтение черному и серому цвету (62%). Немаловажное значение играет география. Так, в Китае белых машин больше, чем в Европе, больше чем наполовину: 57% против 25%.

Российские автолюбители чаще всего приобретают автомобили серых оттенков или цвета «серебристый металлик». На втором месте оказались машины белого цвета, а тройку лидеров замыкают авто черного цвета.

Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты привели преимущества и недостатки самых распространенных цветов автомобилей. Так, по их мнению, черный — самый непрактичный цвет: на нем хорошо видны сколы и царапины и даже небольшой слой пыли придает авто вид давно не мытой машины. Кроме того, черные автомобили сильно греются на солнце, в результате чего у них выгорает лакокрасочное покрытие. Белые машины в этой ситуации выглядят намного выгоднее: они не перегреваются на жаре, а вмятины, сколы и царапины на кузове практически не видны. В качестве минусов эксперты упоминают, что на белом фоне слишком хорошо заметны следы начинающейся коррозии. Серый цвет, по мнению экспертов, выглядит «намного дороже и презентабельнее, чем белый». При этом серые автомобили обладают всеми теми же преимуществами, что и белые.