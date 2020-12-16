Как обновили Nissan Qashqai и X-Trail

Обновления получили две наиболее известные модели Nissan — Qashqai и X-trail. На протяжении 9 месяцев этого непростого года, общий уровень продаж у них превысил 30 тысяч единиц, что дало возможность занятия в общем рейтинге продаж 17 и 20 места соответственно. Если же рассматривать исключительно сегмент кроссоверов, то места будут 7 и 9.

Процесс сборки текущего поколения машины начался на заводе, расположенном в Санкт-Петербурге, практически в одно и то же время, в 2014— 2015 годах, и также одновременно они были подвержены процедуре рестайлинга, состоявшейся в 2017 году.

Если рассматривать машину с технической точки зрения, то есть при рассмотрении силовой установки, подвески, и оборудования внутренней части салона, оба автомобиля совершенно не изменились. Стоит упомянуть появившийся новый вариант салона, с сиденьями белого цвета, обтянутыми алькантарой. Тем не менее, основные усилия, приложенные инженерами компании, были направлены на усовершенствование головного устройства. Теперь потенциальный владелец может выбрать из четырех вариантов: стандартная система аудио, Nissan Connect 2, Nissan Connect Navi и Yandex.Auto.

Несмотря на кажущуюся идеальность, все подобные системы имеют и отрицательные стороны. В первую очередь, это касается необходимости обеспечения двойного варианта подключения — по беспроводной и проводной связи. Помимо этого, в меню следует найти строку «режим разработчика» и разрешить выполнение отладки. Само же подключение и загрузка не отличаются высокой скоростью прохождения.

Добавочным бонусом становится возможность запуска двигателя на расстоянии. Правда, для этого нужно вначале нажать на кнопку блокировки дверей, а потому уже запускать мотор.

О плавности хода и управлении тягой. В процессе тестирования была предоставлена возможность проверки ходовых качеств машины на легком бездорожье, их особенностью была разнокалиберность с большим количеством ям, выбоин и разнообразных камней.

Особых проблем в их преодолении не возникло, даже с учетом того, что подвеска, практически не замечающая длинных волн и небольших препятствий, негативно относится к дистанциям, для преодоления которых скорость должна быть снижена до минимума.

При поездке на другой модели — Qashqai, установленной на диски диаметром 19 дюймов, была отмечена высокая степень тряски. Несколько раз пришлось пожалеть, что эта модель была сделана исключительно для движения по городским дорогам и в ней отсутствует система помощи по спуску с горы. На постоянной основе удерживать ногу на педали во время длительных и затяжных спусков не слишком удобно, с учетом того, что неровностей и камней было предостаточно, что приводило к необходимости активной работы рулем.

Итог. Какой из кроссоверов хотелось бы приобрести для личного пользования — вопрос непростой. Qashqai имеет больше места в багажнике, но меньше на задних креслах. X-Trail имеет лучшую степень изоляции от шума, больше свободного места на втором ряду и большую плавность хода. Первый из исследуемых автомобилей будет оптимальным вариантом для молодых семей с детьми, а вот второй — для того, чтобы возить родителей преклонного возраста.