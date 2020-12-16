Новый «китаец» для России: цены, комплектации, характеристики

В последнее время китайские компании запускали на российский рынок только внедорожники и кроссоверы, отказавшись от продажи легковушек. Нарушила традицию марка JAC: сперва она начала предлагать у нас компактный электромобиль, а теперь представила лифтбек J7. Продажи начнутся до конца этого года.

JAC J7 — это просторный пятидверный лифтбек, как « Шкода Октавия», но крупнее: длина китайского автомобиля равна 4,78 метра. Агрессивный и выразительный облик машины создан под руководством бывшего дизайнера « Альфы Ромео », а самый заметный элемент в салоне — большой вертикальный экран медиасиcтемы.

Wroom

Автомобили для России собирают крупноузловым способом в Казахстане, там же делают и другие модели марки. JAC J7 оснащается бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра (136 л. с.) в сочетании с механикой или вариатором.

Стартовая цена — 899 000 рублей за машину с механической коробкой, двумя подушками безопасности, кондиционером, медиасистемой, парктроником и светодиодными фарами. Автомобиль в исполнении Comfort (кожаный салон, камера заднего вида, круиз-контроль, люк) дороже на 100 тысяч рублей.

JAC J7 с вариатором предлагается только в максимальной комплектации Luxury с боковыми подушками безопасности, климат-контролем, датчиками света и дождя за 1 099 000 рублей.