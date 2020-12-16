Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Новый китайский автомобиль для России: объявлены цены, комплектации и характеристики 

Wroom.ru 1 час назад
Новый «китаец» для России: цены, комплектации, характеристики
Фото: Wroom
В последнее время китайские компании запускали на российский рынок только внедорожники и кроссоверы, отказавшись от продажи легковушек. Нарушила традицию марка JAC: сперва она начала предлагать у нас компактный электромобиль, а теперь представила лифтбек J7. Продажи начнутся до конца этого года.
JAC J7 — это просторный пятидверный лифтбек, как «Шкода Октавия», но крупнее: длина китайского автомобиля равна 4,78 метра. Агрессивный и выразительный облик машины создан под руководством бывшего дизайнера «Альфы Ромео», а самый заметный элемент в салоне — большой вертикальный экран медиасиcтемы.
Wroom
Автомобили для России собирают крупноузловым способом в Казахстане, там же делают и другие модели марки. JAC J7 оснащается бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра (136 л. с.) в сочетании с механикой или вариатором.
Стартовая цена — 899 000 рублей за машину с механической коробкой, двумя подушками безопасности, кондиционером, медиасистемой, парктроником и светодиодными фарами. Автомобиль в исполнении Comfort (кожаный салон, камера заднего вида, круиз-контроль, люк) дороже на 100 тысяч рублей.
JAC J7 с вариатором предлагается только в максимальной комплектации Luxury с боковыми подушками безопасности, климат-контролем, датчиками света и дождя за 1 099 000 рублей.
Марка JAC перезапустила свой бизнес на российском рынке два года назад, но заметных успехов так и не добилась. В октябре, например, дилеры бренда продали всего 46 автомобилей. Для сравнения: популярные китайские марки, такие как Geely, Haval и Chery, за тот же месяц реализовали полторы–две тысячи машин каждая.
Видео дня. В России вступают в силу новые правила прохождения техосмотра
Wroom.ru: последние новости
Дизельные Kia Sorento нового поколения вновь появились в продаже после скандала Дизельные Kia Sorento нового поколения вновь появились в продаже после скандала Ошибка камеры: как водителю прислали штраф за чужую машину с белорусским номером Ошибка камеры: как водителю прислали штраф за чужую машину с белорусским номером Объявлены цены на роскошный кроссовер российской сборки Объявлены цены на роскошный кроссовер российской сборки
Комментарии
Бортжурнал , Geely , Chery , Alfa Romeo , Skoda
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
00:55
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение