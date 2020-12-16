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«Волшебный» родстер Санта-Клауса пустят с молотка за 2,3 миллиона рублей 

Motor.ru 1 час назад
«Волшебный» родстер Санта-Клауса пустят с молотка за $32 тысячи
Фото: © Auto Trader Limited
В Великобритании выставили на продажу красный родстер Morgan 1990 года выпуска, известный как «сани Санта-Клауса». «Волшебный» автомобиль с пробегом менее 42 000 километров можно приобрести за 32 300 долларов (примерно 2,3 миллиона рублей по текущему курсу).
В преддверии европейского Рождества в Великобритании появился в продаже 30-летний родстер Morgan 4/4, который, судя по объявлению, принадлежит Санта-Клаусу. Автомобиль окрашен в традиционный для сказочного персонажа ярко-красный цвет. Продавец уверяет, что у «волшебной» машины всю жизнь был один некурящий хозяин, который к тому же владеет домашним оленем, в связи с чем, на сиденьях может присутствовать его шерсть, а в перчаточном ящике крошки мясного пирога.
Судя по фотографиям, родстер находится в очень ухоженном состоянии. Кузов автомобиля выглядит идеально, а салон, отделанный натуральной белой кожей и ореховым деревом, также сохранился неплохо для своих лет. Кроме того, Morgan оборудован дополнительным зимним пакетом, а также багажником и выхлопной системой из нержавеющей стали. Судя по одометру, машина проехала всего 41 700 километров. Однако продавец в шутку заявляет, что он намеренно не указал «небесный пробег» в объявлении.
Под капотом рождественского автомобиля установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 95 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает четырехступенчатая «механика». Заднеприводный родстер способен разгоняться до «сотни» за 10 секунд, при максимальной скорости в 170 километров в час.
Расстаться с «санями Санта-Клауса» продавец готов за 32 300 долларов (примерно 2,3 миллиона рублей). По его словам, для «волшебного» родстера сумма совсем незначительная, ведь счастье детей — бесценно.
В ноябре 2018 года компания Dodge опубликовала праздничный ролик, в котором показала компрессорные сани для Санта-Клауса. Их построили на базе маслкара Challenger c 6,2-литровым V8 мощностью 808 лошадиных сил от модификации Hellcat Redeye.
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Бортжурнал , Dodge
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