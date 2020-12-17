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Новым Lada Granta потребовалась замена одного клапана 

Motor.ru 4 часа назад
Новым Lada Granta потребовался ремонт
Фото: © Lada.ru
Портал «Лада. Онлайн» выяснил, что осенью АвтоВАЗ разослал дилерам Lada предписание о ремонте новых Granta, отгруженных с 14 апреля по 2 сентября 2020 года. На указанных автомобилях необходимо заменить клапан продувки адсорбера. Уточняется, что это обычная сервисная кампания, а не отзыв, так что все работы будут выполнены бесплатно для владельца при первом посещении дилерского центра.
За последние месяцы стало известно как минимум о нескольких подобных сервисных кампаниях Lada. Например, в начале декабря дилерам поручили устранить ошибки в системе электронного контроля устойчивости на Vesta и XRay в связи с тем, что может возникнуть сбой при установке запасного колеса другой размерности. А незадолго до этого от АвтоВАЗа поступило поручение проверить 3,6 тысячи экземпляров XRay на предмет заводского дефекта: в ходе сборки кузовная часть жгута проводов двигателя могла быть перекручена на 360 градусов.
Кроме того, Lada XRay и Vesta отзывали осенью этого года из-за возможного перетирания топливного шланга о трубку расширительного бачка. Как и в случае с заменой клапанов, сначала дилеры получили предписание от завода-изготовителя о проверке указанных моделей, но после сервисная кампания обернулась отзывом. Он затронул 90 124 экземпляра XRay и Vesta.
Помимо всего перечисленного, в марте этого года АвтоВАЗ проводил отзыв 12 тысяч экземпляров Lada Vesta, XRay и Largus для проверки клапана вакуумного усилителя тормоза. А в начале 2020 года дилеры получили распоряжение проверить тысячу Lada XRay Cross на предмет надежности фиксации жгута проводов панели приборов.
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Бортжурнал , Lada Granta , Lada Vesta , Lada , Lada XRAY , Автоваз
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