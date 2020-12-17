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В России отозвали сотни Mitsubishi из-за проблем с подвеской 

Motor.ru и ещё 3 9 часов назад
Сотни Mitsubishi отозвали из-за проблем с подвеской
Фото: © Mitsubishi
Росстандарт согласовал добровольную отзывную кампанию, которая затрагивает 570 внедорожников Mitsubishi Pajero с проблемной подвеской. В сервис приглашаются владельцы автомобилей, проданных в России в период с 2017 по 2019 год.
Причиной отзыва стал правый нижний рычаг передней подвески, сообщается на сайте Росстандарта. Рычаг может быть поврежден, в следствие чего Pajero могут потерять устойчивость при движении. В сервисных центрах японской марки на проблемных автомобилях бесплатно заменят дефектный рычаг.
Владельцев внедорожников, попавших под отзыв, предупредят по телефону или электронной почте. Также можно свериться со списком VIN-номеров и записаться на обслуживание самостоятельно.
Текущий отзыв стал первым у Mitsubishi за 2020 год. О предыдущей акции было объявлено в прошлом году — тогда автомобили японского бренда отозвали в рамках глобальной акции из-за взрывоопасных подушек фирмы Takata. Отзыв затронул более 1,5 миллиона машин более чем 20 марок.
Ранее стало известно, что Mitsubishi планирует попрощаться с Pajero из-за постоянно снижающегося спроса. Четвертое поколение, которое продержалось на конвейере 14 лет, станет последним для внедорожника. В 2021 году автопроизводитель закроет завод, где также выпускает Outlander и Delica.
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Бортжурнал , Mitsubishi Pajero , Mitsubishi
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