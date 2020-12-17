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Светодиодная оптика оказалась невыгодной 

Car.ru 9 часов назад
Светодиодная оптика оказалась невыгодной
Фото: Car.ru
Наиболее свежей разработкой в автомобильной оптике являются светодиодные фонари. При ярко выраженных достоинствах, данные фонари имеют немало негативных свойств.
Очевидные плюсы светодиодных фонарей — это высокая энергоэффективность. А еще фонари на светодиодах светят ярче и служат дольше. Но когда панель выходит из строя, ее не ремонтируют, а меняют весь фонарь. А это весьма затратно в плане финансов.
В автомобильной промышленности, светодиодные источники света начали применять лет двадцать назад. Сперва это были лампочки для "стопов" и поворотников. Позже светодиоды начали применять для ДХО. И вот теперь современные автомобили среднего класса и выше оснащаются исключительно светодиодными фонарями.
Производитель официально заявляет, что светодиодные фонари автомобиля способны проработать не менее пятнадцати лет. Но у нас машины эксплуатируются и дольше. Поэтому доступность ремонта была бы актуальной.
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