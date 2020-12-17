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Верховный суд разъяснил, какие автомобильные номера считаются фальшивыми 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Какие автомобильные номера считаются фальшивыми
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Автомобильный государственный номер с любым искажением, которое препятствует его правильному прочтению, может считаться подделкой, сообщил пленум Верховного суда России.

«Подделкой государственного регистрационного знака признается изготовление такого знака в нарушение установленного законодательством о техническом регулировании порядка либо внесение в изготовленный знак изменений, искажающих нанесенные на него символы и допускающих иное прочтение государственного регистрационного знака», — передает сообщение суда ТАСС.

Как пояснили в суде, номер может быть изменен посредством выдавливания или механического удаления символа, подчистки и подкраски. Также отмечается, что к случаям использования поддельного регистрационного знака относятся установка в целях совершения преступления либо облегчения его совершения, а также управление в этих же целях автомобилем с установленным на него поддельным номером. В суде напомнили, что подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства предусматривает штраф до 80 тыс. рублей, либо обязательные работы (на срок до 360 часов), либо исправительные работы (до года). Также нарушителям может грозить до двух лет лишения свободы.
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Бортжурнал , ИТАР-ТАСС
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