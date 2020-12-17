В Chevrolet рассказали о новых версиях кроссовера Traverse

Chevrolet выпустит спортивную версию и утемненнуюкомплектацию своего паркетника Traverse Sport Edition и Midnight. Вследующем году на рынке появится также модернизированный кроссоверEquinox RS.

Traverse Midnight получил черный дизайн, аналогичного цветаколесные диски, а также фальшрадиаторную решетку радиатора.

Sport Edition оснащается дисками, радиаторной решеткой, значками и рейлингами того же цвета, как и прежде упомянутая новинка.

Отличие между ними заключается в контрастной цветовой гамме кузова.

Компания выпустит модификацию Redline уже в новом модельном ряду, поскольку 60% всех потребителей машин премиум-класса предпочитают именно данный автомобиль.

Будет также модернизирован и более востребованный паркетникChevrolet Equinox. В следующем году клиенты фирмы оценят егоспортивную версию RS с 19-дюймовыми дисками, черной глянцевой решеткой радиатора, теми же значками и рейлингами.

Кожаная обивка в салоне прекрасно сочетается с алой контрастной строчкой и рычагом переключения передач.

Дебют первой генерации Chevrolet Traverse состоялся наавтосалоне в Чикаго 12 лет назад, а в продаже машина появилась всередине осени того же года. До 2009 года кроссовер выпускался на фабрике в Теннесси, но потом производство перенесли в Мичиган, где уже собирали модели Saturn Outlook Buick Enclave . В 2012 году Chevrolet презентовала улучшенную версию паркетника с другим передним бампером и иной радиаторной решеткой. За весь 2011 год фирма смогла реализовать на родине больше 107,1 тысяч кроссоверов Traverse.

Ранее сообщалось, что в Сети появился тизер нового электрокаракомпании Chevrolet в кузове внедорожника Bolt EUV. О работе надпроектом фирма заявила еще три года назад, а первые автомобилипоявятся у автосалонах в сентябре следующего года. Главнымпреимуществом этой новинки является опция автопилота, благодаря которой водитель сможет полностью отвлечься от управления.