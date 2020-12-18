Какую опасность таит подержанная резина? 

Некоторые автолюбители в тотальной экономии доходят до того, что кроме хоженных запчастей, используют подержанную резину. Чем может обернуться такая экономия? Давайте разбираться.

В ПДД РФ четко прописано, что износ протекторов летней резины допускается не более, чем до 1,6 мм. А для зимней резины минимальная высота протектора — 4 мм. Даже если резина имеет протектор немного выше, стоит понимать: стертый протектор гораздо хуже отводит воду с пятна контакта с дорожным полотном. В свою очередь это может стать причиной аквапланирования и ДТП.

И если на летней резине с заниженным протектором по сухой дороге еще как-то можно ездить, то зимняя резина, не соответствующая нормам — банально опасна. Стоит отметить и тот факт, что продавцы хоженной резины обычно натирают ее силиконом. Это делается не только для того, чтобы придать изделию товарный вид, но и чтобы скрыть возможные трещины на шинах.

А еще покупка подержанных шин является сомнительной экономией. Ведь резина, которая была в эксплуатации, изнашивается быстрее, нежели новая.

А вам приходилось покупать подержанную резину? Поделитесь своей историей в комментариях.