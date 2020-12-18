Как защититься от кражи автомобильных номеров 

В настоящее время растет число краж автомобильных номерных знаков. Популярность данного рода преступлений увеличивается с каждым днем.

Владелец выходит утром к автомобилю и обнаруживает исчезновение номерных знаков, а под дворниками послание. В записке вор предлагает в обмен на номера получить определенную сумму денег и сообщает телефон для связи. Ситуация приводит, конечно, к шоковому состоянию. Повторный процесс получения номеров очень кропотливый, а использование автомобиля без номеров предвещает крупные штрафы.

Чтобы не оказаться в аналогичной ситуации, важно знать, кто в первую очередь подвержен такому нападению. К группе риска относятся обладатели знаков регистрации в ГИБДД с элитными номерами, содержащими красивые комбинации цифр и букв. Как правило, за такие номера при получении платятся немалые деньги, что указывает на финансовую состоятельность владельца. Расчет жулика прост — при наличии денежных средств, владелец попросту не будет возиться с написанием заявления в правоохранительные органы и получением дубликатов.

К отдельной категории пострадавших относятся иногородние водители. Они наиболее выгодный вариант для мошенника. Они находятся на расстоянии от дома, а добраться домой без номеров чревато получением штрафа. По сути мошенник не оставляет выбора, но не спешите мчаться к ближайшему терминалу.

Откроем маленький секрет, который заключается в том, что воры обычно не забирают номера с собой. Они стараются их оставить поблизости — например: на крыше трансформаторной будки, находящейся рядом. Логика заключается в том, что при получении денег пострадавший быстро и гарантированно найдет пропажу в указанном месте.

Стоит ли обращаться в полицию? Ответ положительный. Да, однозначно следует писать заявление. С недавнего времени в РФ предусмотрена уголовная ответственность за такие деяния, а сроки лишения свободы довольно внушительные. К тому же, наказав преступника, можно помочь избежать другим людям подобной ситуации.

После обращения в полицию водитель получает справку, которая поможет избежать штрафных санкций за вождение транспортного средства без номеров. Это не значит, что гарантировано полноценное передвижение, но достигнуть ближайшего ГИБДД вполне реально.

Не нужно думать, что на восстановление номеров потребуется много времени. Для этого нужно:

написать пару заявлений соответствующего образца;

оплатить государственную пошлину;

обратиться в пункт изготовления номеров и получить новые в течение нескольких минут.

Как защитить себя от воров? К сожалению, стопроцентной гарантии нет, но некоторые решения вопроса возможны. Помогут простые советы:

воспользуйтесь сложной системой прикручивания своих номерных знаков к кузову автомобиля;

не применяйте нейлоновые стяжки -. их проще простого перекусить кусачками;

можете использовать обыкновенные болты с гайками, а в идеале — специальные секретные крепления, которые невозможно открутить обычным ключом.

Чем больше понадобится преступнику времени на снятие номеров, тем меньше будет соблазн совершить кражу.

Итог. Применение специального крепления во многом поможет избежать воровства. Но даже если кража номеров произошла, не попадайте на удочку жуликов и не перечисляйте им деньги. Восстановление номеров стандартным способом лишит жуликов смысла в подобных преступлениях и поможет наказанию со всей строгости закона.