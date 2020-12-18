Целлофан, изолента и канализационная труба: из чего собирают новую Lada Niva 

Автомобильный блогер Илья Свиридов опубликовал на своем Youtube-канале видео, в котором он полностью разобрал новую Lada Niva в комплектации Luxe стоимостью 865 000 рублей. Впечатления от увиденного остались неоднозначные.

Заглянув под Ниву, специалист отметил, что днище внедорожника достаточно хорошо обработано антикоррозийным покрытием. Однако нашлись элементы, где материал отсутствовал вовсе. Проблемные зоны обнаружились в местах крепления агрегатов, на нижней части передних лонжеронов, а также на фронтальной кузовной панели. Что касается шумоизоляции, механик отметил наличие на полу дополнительного покрытия из пены и ворса.

Сняв пластиковую обшивку дверей, помимо виброизоляции, блогер обнаружил целлофан. Кроме того, вместо традиционных хомутов или стяжек, проводка в районе багажника оказалась закреплена обычной изолентой. Но самое интересное решение ждало специалиста впереди. Сняв левое крыло, инженер обнаружил, что шноркель соединен с воздушным фильтром при помощи пластиковой канализационной трубы, посаженной на герметик.

Общее впечатления от увиденного остались неоднозначными. С одной стороны, на автомобиле полностью отсутствует коррозия даже в сложных местах, таких как подкапотное пространство. Кроме того, Niva оснащена неплохой шумоизоляцией. Однако отечественные инженеры все еще способны поразить своими необычными техническими решениями.

Полноприводная Lada Niva в комплектации Luxe оборудуется 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 лошадиных сил, который работает вместе с 5-ступенчатой «механикой», раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Стоимость внедорожника составляет 865 000 рублей.