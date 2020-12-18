Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶

Автоэксперт дал советы по вождению зимой 

Rambler News Service 3 часа назад
Автоэксперт дал советы по вождению зимой
Фото: РИА Новости
Водителям особенно важно соблюдать дистанцию и боковой интервал во время поездок в зимний период, сообщил изданию Nation News автоэксперт Дмитрий Славнов.

«Я всем рекомендую соблюдать дистанцию. Первое нарушение — несоблюдение дистанции, бокового интервала, исходя из погодных условий. Инспектор ГИБДД сразу обращает внимание именно на это, если произошло ДТП», — сказал он.

По словам специалиста, водители должны руководствоваться погодными условиями и выбирать такое расстояние до впереди идущего автомобиля, которое позволит ему вовремя остановиться.
Эксперт напомнил, что авария может произойти и во дворе, где движение не является интенсивным. Он подчеркнул, что за рулем важно перестраховаться и не забывать о возможных неожиданностях.
Видео дня. Самый дорогой автомобиль мира выставили на улицу
Rambler News Service: последние новости
Названы самые угоняемые в России марки автомобилей Названы самые угоняемые в России марки автомобилей Росстат оценил снижение выработки электроэнергии в России в январе-ноябре Росстат оценил снижение выработки электроэнергии в России в январе-ноябре Цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы не растут третью неделю подряд Цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы не растут третью неделю подряд
Бортжурнал , Дмитрий Славнов , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
00:55
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение