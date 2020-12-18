Автоэксперт дал советы по вождению зимой 

Водителям особенно важно соблюдать дистанцию и боковой интервал во время поездок в зимний период, сообщил изданию Nation News автоэксперт Дмитрий Славнов

«Я всем рекомендую соблюдать дистанцию. Первое нарушение — несоблюдение дистанции, бокового интервала, исходя из погодных условий. Инспектор ГИБДД сразу обращает внимание именно на это, если произошло ДТП», — сказал он.

По словам специалиста, водители должны руководствоваться погодными условиями и выбирать такое расстояние до впереди идущего автомобиля, которое позволит ему вовремя остановиться.

Эксперт напомнил, что авария может произойти и во дворе, где движение не является интенсивным. Он подчеркнул, что за рулем важно перестраховаться и не забывать о возможных неожиданностях.