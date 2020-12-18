Всесезонные, летние и зимние шины: в чем отличия

Автомобильная сфера имеет большое количество противоречий. Водители во всех вопросах делятся на 2 лагеря — заступники и противники. При этом, такая тенденция наблюдается почти во всем. Самый банальный пример — покрышки. Мы знаем, что на рынке представлены летние шины, которые можно эксплуатировать в теплое время года, и зимние, которые подходят для зимнего периода. Однако, есть еще один тип — всесезонные шины. Вот вокруг них и возникает больше всего споров. Одни заявляют, что липучки — отличный вариант для дорог России, а другие сообщают, что зимой от них нет никакого эффекта. Заметим, что вторые находятся в большинстве.

Для начала рассмотрим, что собой представляют зимний и летние шины. Чем они отличаются друг от друга? Первое дело — это шипы, но о них поговорим позже. Не все знают, но существует еще одно отличие — состав резины. Этот параметр определяет свойства покрышек — они либо дубеют на малейшем морозе, либо сохраняют эластичность.

Для отдельных условий эксплуатации в покрышку вставляют шипы. Но эти «отдельные условия» не все воспринимают нормально. Нем секрет, что жители мегаполисов больше всего ценят шиповку. Они передвигаются от дома до офиса почти круглый год. В результате, за один сезон размер шипов сокращается в несколько раз. От состава резины нужно отталкиваться, когда следует понять, какие покрышки использовать. И здесь не нужно принимать за основные факторы рисунок протектора или форму шипов.

Но что же тогда собой представляет всесезонка? На самом деле, это та же самая зимняя резина, которая имеет более жесткий состав. Такие покрышки имеют достаточную эластичность, чтобы эксплуатироваться при морозе, и хорошую жесткость, чтобы не стираться за один сезон. Это можно назвать компромиссом. Конечно, это не нанотехнологии, которые нам обещают в рекламе. Но ответьте на простой вопрос — когда за последние несколько лет среднестатистический человек ездил по мощному гололеду или серьезному снежному покрову более 2 дней подряд? Снега уже давно нет в городах. На асфальте сплошная грязь, перемешанная с реагентами. И тут даже не стоит заикаться о морозе в -25 градусов.

Конечно, мы выбираем любимый тип покрышек только после того, как испробуем все. Во всех остальных случаях оценку нельзя назвать объективной. И если брать во внимание климатические условия в средней полосе России, можно с уверенностью сказать, что липучка — самый достойный вариант. И здесь есть одно большое преимущество — автовладелец автоматически избавляется от необходимости каждые полгода занимать очередь на шиномонтажке.

Итог. Как выбрать шины на зиму? Сегодня наиболее оптимальным вариантом являются всесезонные покрышки, которые могут эксплуатироваться как зимой, так и летом. Несмотря на то, что многие негативно отзываются о такой резине, она имеет целый список преимуществ перед другими видами шин.