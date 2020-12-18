Для чего пинают колеса автомобиля перед поездкой?

Многие начинающие автолюбители задаются одним вопросом — для чего некоторые водители пинают колеса перед тем, как сесть в машину.

Что говорят правила. Со стороны может показаться, что это обычное суеверие, которое существует уже долгое время и стало неотъемлемой частью сообщества водителей. На самом деле это, конечно, не так. Постукивание по колесам автомобиля является частью его осмотра, который водитель должен произвести согласно 2.3.1. ПДД. Эта проверка необходима для подтверждения факта исправности машины и она должна осуществляться перед каждой поездкой.

Для начала водитель должен завести автомобиль и провести его внутренний осмотр. Проверяется приборная панель, исправность тормоза и коробки передач. Плюсом считается поднятие капота и осмотр надежности крепления аккумуляторных клемм. После этого необходимо провести осмотр кузова на наличие повреждений. Проверить исправность зеркал заднего и бокового вида, удостовериться в исправности дворников. Тщательно осмотреть поверхность под днищем автомобиля, чтобы удостовериться в отсутствии протечек масла. Эти требования были разработаны автоинспекцией для блага самих автомобилистов, чтобы снизить риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах.

Для чего пинают по колесам? В наше время производят качественные покрышки, которые не нужно постоянно подкачивать. Однако бывают ситуации, когда колесо получило небольшие повреждения, а водитель не заметил этого вовремя и колесо за ночь потеряло часть воздуха. Поэтому постукивание ногой по колесам будет полезно в любой ситуации. Если с резиной все в порядке, то звук будет одинаковым для всех четырех колес. А если одно из них спустило, покрышка станет заметно хуже пружинить и издаст более глухой звук. Несмотря на свою предельную простоту, этот способ является довольно действенным и позволяет опытным автомобилистам различать разницу в давлении внутри колес.

Для проведения более серьезной проверки, необходимо ознакомиться с показаниями манометра, который рекомендуется приобрести каждому автомобилисту. Если показания на подозрительном колесе отличаются на 0,2-0,3 атм. Можно не переживать, это нормальная погрешность. Но если это значение достигает 0,5 атм. или выше, значит колесо, с высокой степенью вероятности, получило повреждения, которые необходимо исправить или заменить колесо запаской.

Несмотря на то, что современные покрышки отличаются высоким качеством и на пробитом колесе можно проехать довольно большое расстояние, не стоит злоупотреблять такой практикой. Когда колесо потеряет более половины воздуха, автомобиль начнет вести в сторону. Этот процесс происходит постепенно и далеко не каждый водитель может вовремя понять суть проблемы. Новичок может решить, всему виной уклон дороги, который он просто не замечает. Поэтому, с высокой долей вероятности, он может пропустить момент, когда покрышку зажует, а протектор получит серьезные повреждения.

Итог. Подводя итог под всем вышесказанным, можно смело утверждать, что постукивание ногой по колесам перед поездкой может избавить водителя от неприятного сюрприза во время поездки в виде спустившего колеса. Поэтому не нужно лениться и просто проведите эту недолгую и полезную процедуру.