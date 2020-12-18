Будущее транспорта не личные авто, а каршеринг и беспилотники 

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Эксперты Массачусетского технологического института предложили сделать парковки в США многофункциональными — планировать их так, чтобы пространство в любой момент можно было переделать под, например, зону отдыха. Дело в том, что каршеринг, такси, общественный транспорт, а в будущем и беспилотные автомобили вскоре могут полностью заменить личные авто.

Поэтому на примере Сингапура ученые рассмотрели, как в будущем могло бы выглядеть парковочное пространство. В Сингапуре доля личных автомобилей уже сейчас невысокая (5,6 млн населения использует 1,3 млн парковочных мест) — это дорого. Ученые посчитали, что если бы весь личный транспорт заменили на транспорт общественного использования, то площадь парковок можно было бы сократить на 86%, а вслед за этим полностью поменять наш взгляд на городское планирование, делая пространство для людей, а не для машин.

Издание Planetizen пришло к выводу, что долгие годы планирования американских городов с приоритетом автомобильной инфраструктуры привели к тому, что сейчас многие районы просто непригодны для других видов передвижения. Это сказывается на жителях: практически каждая семья вынуждена иметь свой автомобиль, даже когда не может позволить себе высокие расходы на транспорт — 250-500 долларов (18 250-36 500 рублей) в месяц или не менее 5 000 долларов (365 000 рублей) в год.

При этом большинство расходов фиксированные — нужно платить одну и ту же сумму вне зависимости от того, сколько проезжает машина. Выход эксперты видят в том, чтобы полностью пересмотреть подход к инфраструктуре, развивать общественный транспорт, а районы планировать так, чтобы места первой необходимости были у каждого в пешей доступности.

Корпорация Amazon представила беспилотник Zoox. Автомобиль может ездить на одном заряде 16 часов, разгоняться до 120 км/ч, а в салоне могут разместиться 4 пассажира. Компания будет использовать автомобили в сервисе роботакси, разработкой которого сейчас занимается.

Правда, в крупных городах сервис опробуют не раньше, чем через 2 года — на изготовление автомобилей потребуется время.

Психологи сравнили, кто больше склонен к обгону на дорогах: жители стран с высоким ВВП или с низким. Ученые взяли группу из 36 итальянцев и 18 иранцев и дали им проехать по виртуальной сельской дороге.

Результаты показали, что, несмотря на разницу в стиле вождения (иранцы показали более агрессивное поведение на дорогах: резкие манёвры и высокую скорость движения), склонность к обгонам не зависит от страны. Ключевые же моменты, влияющие на этот фактор — это пол и возраст. Мужчины старшего возраста чаще обгоняют соседние автомобили.

У женщин наоборот: чем меньше возраст, тем больше склонность к рискованным манёврам.