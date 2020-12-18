Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Будущее транспорта не личные авто, а каршеринг и беспилотники 

Kadara.ru 38 минут назад
Будущее транспорта не личные авто, а каршеринг и беспилотники
Фото: pixabay.com
Следим за новейшими исследованиями, транспортными новинками и мировыми трендами в транспортной сфере делимся ими с вами.
Эксперты Массачусетского технологического института предложили сделать парковки в США многофункциональными — планировать их так, чтобы пространство в любой момент можно было переделать под, например, зону отдыха. Дело в том, что каршеринг, такси, общественный транспорт, а в будущем и беспилотные автомобили вскоре могут полностью заменить личные авто.
Поэтому на примере Сингапура ученые рассмотрели, как в будущем могло бы выглядеть парковочное пространство. В Сингапуре доля личных автомобилей уже сейчас невысокая (5,6 млн населения использует 1,3 млн парковочных мест) — это дорого. Ученые посчитали, что если бы весь личный транспорт заменили на транспорт общественного использования, то площадь парковок можно было бы сократить на 86%, а вслед за этим полностью поменять наш взгляд на городское планирование, делая пространство для людей, а не для машин.
Издание Planetizen пришло к выводу, что долгие годы планирования американских городов с приоритетом автомобильной инфраструктуры привели к тому, что сейчас многие районы просто непригодны для других видов передвижения. Это сказывается на жителях: практически каждая семья вынуждена иметь свой автомобиль, даже когда не может позволить себе высокие расходы на транспорт — 250-500 долларов (18 250-36 500 рублей) в месяц или не менее 5 000 долларов (365 000 рублей) в год.
При этом большинство расходов фиксированные — нужно платить одну и ту же сумму вне зависимости от того, сколько проезжает машина. Выход эксперты видят в том, чтобы полностью пересмотреть подход к инфраструктуре, развивать общественный транспорт, а районы планировать так, чтобы места первой необходимости были у каждого в пешей доступности.
Корпорация Amazon представила беспилотник Zoox. Автомобиль может ездить на одном заряде 16 часов, разгоняться до 120 км/ч, а в салоне могут разместиться 4 пассажира. Компания будет использовать автомобили в сервисе роботакси, разработкой которого сейчас занимается.
Правда, в крупных городах сервис опробуют не раньше, чем через 2 года — на изготовление автомобилей потребуется время.
Психологи сравнили, кто больше склонен к обгону на дорогах: жители стран с высоким ВВП или с низким. Ученые взяли группу из 36 итальянцев и 18 иранцев и дали им проехать по виртуальной сельской дороге.
Результаты показали, что, несмотря на разницу в стиле вождения (иранцы показали более агрессивное поведение на дорогах: резкие манёвры и высокую скорость движения), склонность к обгонам не зависит от страны. Ключевые же моменты, влияющие на этот фактор — это пол и возраст. Мужчины старшего возраста чаще обгоняют соседние автомобили.
У женщин наоборот: чем меньше возраст, тем больше склонность к рискованным манёврам.
Видео дня. Самый дорогой автомобиль мира выставили на улицу
Kadara.ru: последние новости
Во Франции лягушки проиграли в суде Во Франции лягушки проиграли в суде Высокотехнологические компании массово покидают Силиконовую долину Высокотехнологические компании массово покидают Силиконовую долину Транспортные эксперты рассказали, чего нам ждать в 2021 году Транспортные эксперты рассказали, чего нам ждать в 2021 году
Комментарии
Бортжурнал , Amazon
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
00:55
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение