Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Смотреть в Okko ⟶

Названы самые популярные подержанные иномарки у россиян 

Прайм 7 часов назад
Названы самые популярные подержанные иномарки у россиян
Фото: РИА Новости
Специалисты Аналитического агентства "Автостат" составили топ-10 самых популярных иномарок с пробегом. Отмечается, что рейтинг составлен на основе данных о покупке подержанных авто в России в ноябре.
Всего в ноябре в России было продано 376 тысяч подержанных автомобилей, Из них 74% — машины иностранных брендов.
На первом месте — американский автомобиль Ford Focus. Его купили в России в количестве 12,3 тысячи штук.
Вторая строчка у седана — Hyundai Solaris южнокорейского производителя — 10,9 тысячи машин.
Третье место — также у корейского бренда — седан Kia Rio — 10,8 тысячи автомобилей.
Четвертое и пятое места у корейской Toyota Corolla и Chevrolet Niva, 9,6 тысячи и 7,8 тысячи машин соответственно.
В топ-10 также вошли:
Видео дня. BMW врезалась в русскую печь
Прайм: последние новости
Электромобилям предсказали цены обычных авто Электромобилям предсказали цены обычных авто Эксперты рассказали, когда россиянам стоит ожидать скидок на автомобили Эксперты рассказали, когда россиянам стоит ожидать скидок на автомобили Названы фразы, которые лучше не говорить при продаже авто Названы фразы, которые лучше не говорить при продаже авто
Бортжурнал , Hyundai , Chevrolet , Opel Astra , Kia , Ford Focus , Hyundai Solaris , Volkswagen Polo , Toyota , Renault Logan , Chevrolet Niva , Skoda Octavia , Volkswagen , Renault , Skoda , Opel , Kia Rio , Toyota Corolla
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
00:55
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение