Названы самые популярные подержанные иномарки у россиян 

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Специалисты Аналитического агентства "Автостат" составили топ-10 самых популярных иномарок с пробегом. Отмечается, что рейтинг составлен на основе данных о покупке подержанных авто в России в ноябре.

Всего в ноябре в России было продано 376 тысяч подержанных автомобилей, Из них 74% — машины иностранных брендов.

На первом месте — американский автомобиль Ford Focus . Его купили в России в количестве 12,3 тысячи штук.

Вторая строчка у седана — Hyundai Solaris южнокорейского производителя — 10,9 тысячи машин.

Третье место — также у корейского бренда — седан Kia Rio — 10,8 тысячи автомобилей.