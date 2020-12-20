Названы самые популярные подержанные иномарки у россиян 

Специалисты Аналитического агентства "Автостат" составили топ-10 самых популярных иномарок с пробегом. Отмечается, что рейтинг составлен на основе данных о покупке подержанных авто в России в ноябре.
Всего в ноябре в России было продано 376 тысяч подержанных автомобилей, Из них 74% — машины иностранных брендов.
На первом месте — американский автомобиль Ford Focus. Его купили в России в количестве 12,3 тысячи штук.
Вторая строчка у седана — Hyundai Solaris южнокорейского производителя — 10,9 тысячи машин.
Третье место — также у корейского бренда — седан Kia Rio — 10,8 тысячи автомобилей.
Четвертое и пятое места у корейской Toyota Corolla и Chevrolet Niva, 9,6 тысячи и 7,8 тысячи машин соответственно.
В топ-10 также вошли:
- Toyota Camry — 7,8 тысячи штук,
- Renault Logan — 7,5 тысячи машин,
- Volkswagen Polo — 6,6 тысячи машин,
- Opel Astra — 5,9 тысячи автомобилей,
- Skoda Octavia — 5,6 тысячи штук.