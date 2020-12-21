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Вещи, которые следует положить в автомобиль зимой 

Car.ru 10 часов назад
Какие вещи следует положить в автомобиль зимой
Фото: Car.ru
В зимнее время автомобилисту следует запастись некоторыми вещами, которые помогут во время обычного движения или поломки транспортного средства.
Передвижение на автомобиле в морозные и снежные дни сопровождается рядом проблем. Транспорт в любое время может сломаться или застрять, из-за чего автомобилист и пассажиры будут вынуждены некоторое время оставаться на дороге. Именно поэтому нужно иметь при себе ряд вещей, среди которых аптечка, огнетушитель, домкрат, кабель, набор ключей и многое другое. Однако специалисты рекомендуют заранее подготовить кое-что про запас.
Силиконовая смазка. Перед сильными снегопадами нужно заранее провести обработку всех резиновых уплотнителей дверей. Делается это при помощи силиконовой смазки. Средство предотвращает намокание материала и вытягивает всю воду. Обработку нужно проводить после каждой мойки. Можно запастись еще и специальным средством для размораживания замков.
Валенки и пуховик. Очень часто автомобилисты, особенно девушки, одеваются не по погоде. Они думают, что быстро доедут из одной точки в другую и не берут с собой ни куртку, ни теплые вещи. Однако, если в дороге возникнет поломка, придется останавливать транспортное средство и дожидаться помощи. Лучше заранее положить в багажник теплую куртку и сапоги. Кроме того, если позволяет место, можно закинуть шапку, шарф и перчатки. Помните, что на заснеженной трассе такой запас может сохранить жизнь человеку.
Бутылка водки. В плохую погоду фары и стекла могут загрязняться реагентами. Чтобы быстро убрать все разводы, можно применить салфетки с содержанием спирта. Однако, иногда их нельзя применять из-за аллергической реакции. Кроме того, пахнут они неприятно. Вместо салфеток можно применить водку или спирт. Эти средства хорошо убирают загрязнения, могут размораживать замки дверей.
Фонарик. В зимний период короткий световой день, поэтому в багажник нужно положить мощный фонарик. Он может пригодиться во время ремонта в полевых условиях или в процессе погрузки вещей. Лучше всего купить фонарик, у которого есть ножки. Его можно будет поставить и заниматься делами. Есть и такие модели, которые крепятся на голове.
Буксировочный трос. Этот элемент особенно полезен в зимнее время, когда нужно вызволить машину из сугроба. Длина его должна находиться в пределах 4-6 метров. На нем крепятся 2 флажка красно-белого цвета, размер которых составляет 20 на 20 см. Лучше всего приобретать капроновый трос. Он не намокает и имеет высокую прочность.
Кошачий наполнитель. Если одежда и ботинки сильно намокли, то в салоне образуется повышенная влажность. Можно применить кошачий наполнитель, он хорошо впитывает влагу. Кондиционер не всегда может справиться с запотеванием. Гранулы следует высыпать на свободные коврики в автомобиле и они впитают в себя влагу из воздуха.
Поляризационные очки. Даже в зимнее время в России бывает очень яркое солнце, которое создает блики на снегу. В результате автомобилист не может уследить за дорожной обстановкой. В таком деле помогут поляризационные очки.
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