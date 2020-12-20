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Россиянам назвали три способа сэкономить на бензине 

Майк Габриелян 1 час назад
Россиянам назвали три способа сэкономить на бензине
Фото: РИА Новости
Автоэксперты назвали три реальных способа, которые помогут сэкономить деньги на бензине. Об этом сообщает портал «Автоновости».
Специалисты советуют соблюдать три правила: приучить себя к спокойной, плавной манере вождения, регулярно ездить в автосервис и не экономить на дорогом топливе.
Так, резкие и частые ускорения и торможения, постоянный режим «газ в пол» могут значительно ускорить сгорание топлива, говорят эксперты. Чтобы сократить расход бензина, надо приучиться ездить плавно.
Плохое состояние воздушного и топливного фильтров, системы зажигания, износ тормозов, ступичных подшипников также могут привести к перерасходу. Поэтому необходимо регулярно обслуживать автомобиль.
Кроме того, надо помнить, что дешевый низкооктановый бензин расходуется намного больше. Поэтому не стоит пытаться экономить на топливе.
Ранее «Рамблер» сообщал, что социологи задали водителям вопрос: «Если литр бензина подорожает на 10 рублей, вы будете ездить по-прежнему?»
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Бортжурнал
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