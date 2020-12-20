Россиянам назвали три способа сэкономить на бензине 

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Автоэксперты назвали три реальных способа, которые помогут сэкономить деньги на бензине. Об этом сообщает портал «Автоновости».

Специалисты советуют соблюдать три правила: приучить себя к спокойной, плавной манере вождения, регулярно ездить в автосервис и не экономить на дорогом топливе.

Так, резкие и частые ускорения и торможения, постоянный режим «газ в пол» могут значительно ускорить сгорание топлива, говорят эксперты. Чтобы сократить расход бензина, надо приучиться ездить плавно.

Плохое состояние воздушного и топливного фильтров, системы зажигания, износ тормозов, ступичных подшипников также могут привести к перерасходу. Поэтому необходимо регулярно обслуживать автомобиль.

Кроме того, надо помнить, что дешевый низкооктановый бензин расходуется намного больше. Поэтому не стоит пытаться экономить на топливе.