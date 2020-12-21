Какие изменения получит рестайлинговая «Лада Веста»

В этом году «Ладе Весте» исполнилось пять лет: серийное производство модели началось в сентябре 2015 года. А в следующем году на рынок должен выйти обновлённый автомобиль.

Как сообщает сообщество «AvtoVAZ News», завод в Ижевске сделал пилотную партию рестайлинговых седанов. Фотографий машины не публикуется, но по данным источника, автомобиль получил следующие изменения:

светодиодные фары и задние фонари;

бамперы иной формы;

новая передняя панель в салоне;

новый руль;

модернизированная медиасистема на платформе «Яндекс Авто».

Кроме того, форсунки омывателя у обновлённой «Весты» расположены не на капоте, как раньше, а под лобовым стеклом. В старших комплектациях автомобиля появятся передний парктроник и омыватели фар. По технической части никаких заметных новшеств не планируется.