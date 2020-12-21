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Стало известно, какие изменения получит рестайлинговая «Лада Веста» 

Wroom.ru 9 часов назад
Какие изменения получит рестайлинговая «Лада Веста»
Фото: wroom
В этом году «Ладе Весте» исполнилось пять лет: серийное производство модели началось в сентябре 2015 года. А в следующем году на рынок должен выйти обновлённый автомобиль.
Как сообщает сообщество «AvtoVAZ News», завод в Ижевске сделал пилотную партию рестайлинговых седанов. Фотографий машины не публикуется, но по данным источника, автомобиль получил следующие изменения:
  • светодиодные фары и задние фонари;
  • бамперы иной формы;
  • новая передняя панель в салоне;
  • новый руль;
  • модернизированная медиасистема на платформе «Яндекс Авто».
Кроме того, форсунки омывателя у обновлённой «Весты» расположены не на капоте, как раньше, а под лобовым стеклом. В старших комплектациях автомобиля появятся передний парктроник и омыватели фар. По технической части никаких заметных новшеств не планируется.
Серийный выпуск рестайлингового седана должен стартовать в середине 2021 года. АвтоВАЗ пока официально не подтверждал информацию о дебюте обновлённой «Весты». А ближайшими новинками завода станут две модернизированные модели — внедорожник «Лада Нива» и универсал «Лада Ларгус».
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Бортжурнал , Lada Largus , Lada Vesta , Lada , Автоваз
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