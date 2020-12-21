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Нужно ли открывать капот по требованию гаишника? 

Car.ru 7 часов назад
Нужно ли открывать капот по требованию гаишника?
Фото: Car.ru
На российских дорогах участились случаи, когда сотрудники ГИБДД, после проверки документов, просили открыть капот автомобиля. Для чего это делается и законно ли это? Давайте разбираться.
Начнем сразу с того, должен ли открывать водитель капот по требованию гаишника? Не следует путать осмотр и досмотр ТС. Просьба открыть капот — это осмотр. Для этого никакие дополнительные процедуры не требуются (понятые, видеосъемка и т.п.).
Другое дело, что нечистый на руку инспектор может начать "разводить" автолюбителя на деньги, сказав, что сомневается в подлинности номеров на кузове или двигателе. Если вы уверены в своем автомобиле, что с ним никакие противозаконные манипуляции не совершали, значит и бояться вам нечего. Пусть инспектор сверяет все номера по базе.
Если же у вас в машине установлен т.н. "контрактный" мотор, то есть риск, что он снят с угнанного авто.
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