Почему перед ямой надо всегда отпускать тормоз? 

Те автолюбители, которые имеют большой водительский опыт, уже выработали стратегию преодоления ям на дороге. А вот у новичков с этим бывают разного рода сложности.

Кто-то пытается проскочить яму на дороге, существенно прибавив газа как гонщики на авторалли. Некоторая логика в этом есть. Ведь если ширина ямы небольшая, за счет скорости колесо может даже не почувствовать то, что оно проследовало над углублением. В то же время нужно понимать, что устройство спортивного автомобиля и обычного, существенно отличаются. Поэтому, "перелетать" ямы все же не стоит.

Когда вы обнаружили яму заблаговременно, нужно снизить скорость и проехать поврежденный участок дороги максимально плавно. Если яма была обнаружена только что, то резко жать по тормозам точно не стоит. В идеале нужно слегка прибавить газа, чтобы сместить вес автомобиля немного назад. Это облегчит момент попадания колеса в углубление. В противном случае, если вскочить в яму на тормозах, масса авто сместится вперед и имеется высокий риск повредить подвеску, колесный диск или шину.