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Названы основные причины неисправности автомобильной «печки» 

Профиль 3 часа назад
Названы основные причины неисправности автомобильной «печки»
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
С приходом зимы некоторые автовладельцы сталкиваются с довольно распространенной проблемой: мотор прогрелся, а в салоне все еще очень холодно. Оказалось, что в некоторых случаях причину этого можно выявить самостоятельно.
По информации портала «АвтоВзгляд», в первую очередь нужно проверить вентилятор нагревателя, который и гонит воздух в салон, так как с годами он может износиться. Диагностировать проблему довольно просто: звука работы вентилятора, который должен усиливаться при добавлении оборотов обдува, либо нет совсем, либо слишком много. Отсутствие звуков может свидетельствовать о сгоревшем предохранителе, либо о выходе из строя мотора. А различные нехарактерные звуки говорят о том, что машине нужен ремонт.
Еще одна причина холода в салоне — заклинивший термостат, когда охлаждающая жидкость даже после прогрева двигателя циркулирует по малому кругу, в результате чего тепло до радиатора печки не доходит. В этом случае нужно поменять термостат. Однако если низкая температура в салоне не приносит дискомфорта, с такой поломкой можно продолжать ездить.
Также среди причин недостаточной работы печки — текущий или забитый радиатор и нарушенная циркуляция охлаждающей жидкости. Даже если радиатор чист снаружи, его нужно проверять внутри и чистить. Помимо этого, причиной холода в салоне может стать блок управления. Если за лобовым стеклом замечены «протечки», то под приборной панелью могли образоваться окислы и ржавчина, которые вредны для электроники.
А если к неработающей печке прибавляется белый дым, то это говорит о пробитой прокладке ГБЦ (головки блока цилиндров) или трещине в самой «голове». В этом случае проблемы с печкой появляются раньше, чем характерный выхлоп, поэтому к работе обогревателя стоит относиться с повышенным вниманием.
Ранее водителям рассказали о главных ошибках при прогреве автомобиля зимой. Чтобы этот процесс происходил безопаснее и быстрее, автовладельцам назвали несколько простых правил.
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Бортжурнал
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