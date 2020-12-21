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Самые дешевые автомобили на рынке России 

Car.ru 2 часа назад
Самые дешевые автомобили на рынке России
Фото: Car.ru
Еще 10 лет назад на рынке можно было приобрести достойный новый автомобиль в пределах 450 000 рублей. Сегодня же за такую цену можно приобрести только классику в самой бедной комплектации. Интересно, что даже китайские автомобили, которые некоторое время назад не воспринимались никем, сегодня не предлагаются на рынке с ценой меньше 1 000 000 рублей. Однако отчаиваться не стоит — все еще есть модели, которые можно приобрести за малую сумму.
FAW Oley. А теперь зададим вопрос — какой смысл вы вкладываете в слово «новая машина»? Та, которая производится в текущем году, или та, у которой нулевой пробег? Если человек придерживается второго принципа, то он вполне может приобрести автомобиль FAW Oley 2014 года с нулевым пробегом — такие все еще продаются у некоторых дилеров. Стоимость модели составляет 449 100 рублей. В оснащении предусмотрено 2 подушки безопасности, ABS, EBD, электропривод стекол, зеркал заднего вида, кондиционер и мультимедийная система.
Ravon Nexia. Эта модель знакома многим. Сегодня ее можно приобрести на рынке за 449 000 рублей. Комплектация имеет всего одну подушку безопасности, систему ABS, ESP, кондиционер, аудиосистему и электропривод боковых стекол спереди.
Datsun on-DO. Сегодня автопроизводитель Datsun транспортирует на рынок России одну из самых дешевых моделей — on-DO. В базовой комплектации она предлагается за 442 000 рублей. Оснащение не самое богатое, но и не бедное — подушка безопасности, система ABS, распределение тормозного усилия и помощь во время экстренного торможения.
Lada Kalina. В кузове хэтчбек данную модель можно приобрести за 440 600 рублей. За такие средства владелец получает целый список опций — одна подушка безопасности, система ABS, распределение тормозного усилия, помощь при экстренном торможении, электропривод стекол переднего ряда.
Ravon R2. Автопроизводитель Ravon успел вывести на рынок России сразу несколько моделей. Самая бюджетная — R2, которая предлагается за 439 000 рублей. В оснащение входит 2 подушки безопасности, система ABS, электропривод стекол переднего ряда и магнитола.
Lada Priora. Мечта каждого бандита во дворе. Предлагается на рынке за 399 900 рублей. В комплектацию входит подушка безопасности, система ABS, EBD. Кроме того, водителю предлагается помощь во время экстренного торможения.
FAW V5. Довольно трудно расценивать автомобиль в возрасте 7 лет, как новый. Однако если транспорт за это время не покидал салон, почему бы и нет. Версия 2013 года предлагается за 398 650 рублей. Среди оборудования есть 2 подушки безопасности, системы ABS и EBD, помощь при экстренной остановке, кондиционер и магнитола.
Lada Granta. Сегодня данная модель в России предлагается за 468 900 рублей. В комплектации подушки безопасности, ABS, EBD и несколько ассистентов для водителя.
Итог. Какой автомобиль можно назвать самым дешевым? Если рассматривать такие варианты, которые могут обеспечить безопасность и не сломаются на первом повороте, менее чем за 400 000 рублей достойную машину не встретить.
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Бортжурнал , Ravon R2 , Datsun , Lada Granta , FAW , Lada , Lada Kalina , Lada Priora , Ravon Nexia , Datsun on-DO
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