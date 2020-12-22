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Kia приступила к тестированию Niro 2022 года в Европе 

PNZdrive и ещё 1 6 часов назад
Kia начала тестировать Niro 2022 года в Европе
Фото: Carscoops
Тестирование Kia Niro следующего поколения 2022 года только что началось в Европе. Новый автомобиль начинает сильно отличаться от предыдущей модели.
Создавая новый Niro, Kia черпала вдохновение в дизайне концепции HabaNiro, представленной во втором квартале 2019 года. Новый Niro не будет иметь тех же дверей-бабочек, что и концепт, но есть некоторые общие черты, которые просматриваются несмотря на тяжелую обшивку кузова.
Наиболее очевидное сходство между концептом HabaNiro и этим прототипом — это светодиодные задние фонари в форме бумеранга, которые простираются до толстых стоек кузова кроссовера, присутствующих в концепте. Немного сложнее определить, что происходит впереди, но ярких светодиодных фар концепта нет. Также сложно определить, откажется ли Niro 2022 от традиционной передней решетки Kia с тигровым носом в пользу более акульей формы, как это было в концепте HabaNiro.
Carscoops
В более широком смысле предполагается, что новый автомобиль будет иметь удлиненную колесную базу по сравнению с предыдущей моделью, что предоставит пассажирам больше внутреннего пространства. Также будут укорочены свесы. Детали трансмиссии нового Kia Niro 2022 года остаются неподтвержденными, но считается, что Kia продолжит продавать его в полностью электрическом, подключаемом гибридном и гибридном вариантах, когда он выйдет на рынок в следующем году как модель 2022 года.
Напомним, что текущий вариант Niro EV разделяет трансмиссию и аккумулятор с Hyundai Kona Electric, то есть предлагается в вариантах мощностью 39,2 кВтч и 64 кВтч и мощностью 134 и 201 лошадиных сил.
Carscoops
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Бортжурнал , Hyundai , Kia Niro , Kia , Hyundai Kona
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