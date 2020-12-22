Сколько будет стоит обновлённый Jaguar F-Pace в России

Российские дилеры марки Jaguar начали приём заказов на обновлённый вседорожник F-Pace.

На выбор четыре модификации, все восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом: базовый мотор в версии D199 ― дизельная «турбочетвёрка» 2.0 (199 л.с. и 430 Н·м), следующим в табели о рангах идёт P249 с бензиновым 2.0 (249 л.с. и 365 Н·м), предтоповый F-Pace D300 укомплектован шестицилиндровым турбодизелем 3.0 (300 л.с. и 650 Н·м), ну а на вершине гаммы P550 в «заряженном» исполнении SVR с компрессорным V8 5.0 (550 л.с. и 700 Н·м).

Стандартная комплектация предложена для версий D199 и P249, цена от 4 млн 442 тысяч рублей, в наборе оснащения будет система выбора режимов езды Jaguar Drive Control помогающая на разных типах покрытия, дистанционный прогрев мотора, электропривод пятой двери, двухзонный климат-контроль и свежая мультимедийка Pivi с 11.4-дюймовым тачскрином.

F-PACE 4 442 000 F-PACE S 4 754 000 F-PACE SE 5 062 000 R-DYNAMIC S 4 912 000 R-DYNAMIC SE 5 220 000 R-DYNAMIC HSE 5 850 000 SVR 8069000

Исполнение S (от 4 млн 754 тысяч рублей) предложит продвинутый комбайн Pivi Pro, отделку интерьера кожей, системой мониторинга дорожных знаков и круиз-контролем с ограничителем скорости. Кроссоверы в комплектации SE (от 5 млн 62 тысяч рублей), помимо базовых «турбочетвёрок» предложат с топовым турбодизелем в модификации D300, набор оснащения по умолчанию будет включать 20-дюймовые колёса, зеркала заднего вида с памятью, адаптивный дальний свет фар, динамические поворотники, металлические накладки на пороги с подсветкой, цифровую «приборку» и систему мониторинга поперечного траффика при движении задним ходом.

Комплектация HSE (от 5 850 000 рублей) заменит 20-ые колёса на 21-дюймовые, покроет потолок и стойки алькантарой, а также добавит систему слежения за слепыми зонами. Версии R-Dynamic отличаться наружным и внутренним декором.