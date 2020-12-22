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Названы 5 истинных причин отказа дворников на автомобиле 

Профиль 2 часа назад
Почему отказывают автомобильные дворники?
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
Поломка стеклоочистителей — достаточно частое явление, с которым сталкиваются многие водители. Эксперты рассказали, что может являться реальной причиной проблемы.
Для начала техники советуют определить характер проблемы. Зачастую, говорят специалисты, «мертвые» дворники являются просто результатом перегоревшего предохранителя, пишет SpeedMe.
Если же проблема относится к механической части, то эксперты советуют следующее: первым делом нужно проверить гайки на валах самих дворников. Возможно, именно этой зимой они ослабли и нуждаются в подтяжке. При этом все остальные части механизма могут работать исправно, однако примерзшие дворники просто не поднимутся из-за ослабленных креплений. Проверить этот вариант довольно просто — для этого стоит попробовать руками пошевелить дворники по стеклу. Если это сработало, то стоит снять защитные резиновые или пластиковые колпачки в основании дворников и затянуть гайки на креплениях. Но если же щетки плотно сидят на своих местах и не двигаются, возможно, проблема может крыться несколько глубже.
В большинстве современных автомобилей к моторчику стеклоочистителя прилагается специальная защита от перегрева. То есть, если по привычке водитель включил дворники при засыпанном снегом лобовом стекле, то на мотор просто не будет подаваться напряжение, если он будет не в силах проворачивать щетки.
Система рычагов, отвечающая за передачу движения от моторчика к щеткам также может выйти из строя. Причина может скрываться в заржавевших шарнирах или замерзших соединениях. Для ее диагностики необходимо снимать декоративные накладки, которые находятся под лобовым стеклом, именуемые жабо. Попутно стоит проверить всю проводку и разъемы, идущие к моторчику стеклоочистителей. Эксперты предупреждают, что внутри будет крайне мало места, а все узлы расположены крайне компактно. Если, добравшись до трапеции, водитель обнаружит много льда и снега, необходимо «гнать» автомобиль в теплый паркинг или приготовить чайник с кипятком для проливки замерзших механизмов.
Вода с лобового стекла должна куда-то сливаться, и это, конечно, должны были предусмотреть инженеры, отмечают эксперты. Отсек, в котором работает трапеция, имеет свое сливное отверстие, но иногда в процессе эксплуатации автомобиля дренаж забивается. Там могут находиться листья, грязь, пыль и песок, которые забивают сливное отверстие. Из-за этого вода просто никуда не уходит, а при минусовых температурах замерзает, сковывая движение дворников.
Ранее водителям дали простые советы по улучшению работы дворников. Например, Существует радикальный метод реабилитации щеток стеклоочистителя. Дворники нужно поместить в металлическую емкость и залить их водой. После этого туда следует добавить полпачки обычной пищевой соли, поставить емкость на огонь и кипятить воду в течение двух часов.
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Бортжурнал
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