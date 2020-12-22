Apple планирует выйти на рынок электромобилей

Близкие к Apple источники утверждают, что компания собирается выпустить свой электрокар в 2024 году. Сообщается, что в автомобиле будет применяться уникальная технология, которая решит проблему высокой цены на аккумуляторы, а также увеличит запас хода без дополнительной подзарядки. Подробнее о проекте и о том, с какими трудностями может столкнуться Apple, — в материале "Газеты.Ru".

О проекте Titan, в рамках которого Apple планирует разработать и выпустить на дороги «яблочный» электрокар, стало известно еще в 2014 году. Тогда впервые появилась информация о том, что компания начала проектировать собственную машину.

По сообщению Reuters, сейчас компания нацелена на создание легкового транспортного средства для массового рынка уже к 2024 году.

Также известно, что Apple сфокусируется на разработке новой батареи, которая может «радикально» снизить стоимость аккумуляторов для электрокаров и увеличить время автономной работы автомобиля.

Apple планирует использовать уникальный дизайн «моноэлемента», который увеличивает объем отдельных ячеек в батарее и освобождает пространство. Это означает, что внутри аккумулятора может быть упаковано больше активного материала, что позволяет автомобилю работать больше времени без подзарядки.

Компания также намеревается использовать литий-железо-фосфатный аккумулятор, который менее склонен к перегреву и поэтому безопаснее, чем другие типы литий-ионных батарей.

Однако создание автомобиля — не самая простая задача даже для такого IT-гиганта, как Apple, отмечают эксперты.

Прежде всего, компания может столкнуться с проблемами в цепочке поставок. До сих пор остается неясным, кто будет собирать электрокар, однако источники ожидают, что компания нацелена на тех производителей, с которыми уже имеет партнерские отношения. Кроме того, есть вероятность того, что Apple придется производить слишком большой объем электрокаров. Чтобы получить прибыль, производители автомобилей часто запрашивают крупные партии, что может представлять проблему даже для купертиновцев.

«Чтобы иметь жизнеспособный сборочный завод, вам нужно выпускать оттуда 100 000 автомобилей ежегодно», — заявил один из источников Reuters, знакомый с ситуацией.

Управляющий партнер Gullane Capital Partners, одного из инвесторов Apple, Трип Миллер считает, что компании из Купертино может быть трудно производить большие объемы автомобилей. По его мнению, ей следует сконцентрироваться на создании прогрессивных технологий для машин, а производство самих электрокаров оставить для профильных корпораций.

«Мне кажется, что если Apple разрабатывает какую-то передовую операционную систему или технологию батареи, то ее лучше всего использовать в партнерстве с существующим производителем по лицензии», — заявил Миллер.

Есть вероятность, что «яблочный» гигант решит выпустить автономную систему вождения, которую можно будет внедрить в автомобиль, выпущенный другой компанией. Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов не исключил, что суть проекта в итоге будет не в создании своего «железа», а в «яблочной» прошивке для электрокаров других фирм, которая будет объединяться в общую экосистему iOS.

«Apple, возможно, создаст цифровую начинку для электрокара, которая будет близка к идеалу — благо, это ее профиль. Но собрать целиком собственный автомобиль из комплектующих других производителей, который бы при этом был хитом рынка, пока не удавалось никому. Нужны инновации, которых нет у других компаний», — рассказал эксперт «Газете.Ru».

Сообщается, что Apple решила привлечь внешних партнеров для создания элементов системы, включая лидарные датчики, которые помогают самоуправляемым автомобилям получать трехмерное представление об окружающем мире. После новости о том, что «яблочная» компания собирается выпускать свой автомобиль с использованием лидаров, акции двух производителей данных датчиков выросли. Так, ценные бумаги Velodyne подорожали в понедельник почти на 23%, а Luminar — более чем на 27%.