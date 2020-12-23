Как избавиться от «сверчков» в машине?

Даже в дорогих автомобилях могут возникнуть проблемы со скрипом пластиковых деталей. Причин для этого несколько, не только использование дешевых материалов, но и просчеты инженеров, тяжелые условия эксплуатации. Эксперты рассказали несколько способов, как избавиться от проблемы самостоятельно.

Откуда появляются «сверчки»? Причиной скрипов в салоне обычно оказываются пластиковые детали низкого качества. Они должны прилегать плотно, но не отличаются прочным закреплением. Когда автомобиль проезжает по дорожным неровностям или в случае вибрации, пластиковые элементы начинают перемещаться, при этом касаясь друг друга и создавая неприятный звук.

Чтобы избавиться от скрипа, места сталкивания пластиковых деталей обклеивают специальными материалами. Для этого вполне подойдут «Антискрип» и «Маделин». Материалы отличаются наличием клейкого участка, напоминает скотч или изоленту. Водителю достаточно просто прикрепить его, чтобы в салоне не появлялось неприятных звуков.

Чтобы проклеить пластиковые детали, достаточно выполнить несколько не сложных действий. Прежде всего, демонтировать скрипящий элемент. Если он прикреплен на защелках, категорически не советуют использовать металлические инструменты и отвертку, лучше заменить их пластиковыми инструментами.

Как только деталь демонтирована, нужно осмотреть ее и понять, в каких местах она соприкасается с остальными. Именно на них и наносят специальный материал от скрипа.

Так как скрипят детали при перемещении, стоит уделить внимание и пластиковым клипсам на креплениях, так детали при тряске перестанут перемещаться, а значит, сталкиваться друг с другом. Как только проклейка элементов завершена, можно приступать к следующей детали.

Отдельно стоит отметить, что «Маделин» можно использовать и для изоляции проводов, это снизит риск, что они при езде будут прикасаться к кузову и издавать шум.