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В Сети прокомментировали новую Lada Niva Travel 

Car.ru 9 часов назад
Россияне указали на недостатки новой Lada Niva Travel
Фото: Car.ru
Россияне указали на заметные недостатки новой Lada Niva Travel. Речь идет не только о плагиате внешнего вида, но и об отсутствии новых функций.
АвтоВАЗ официально представил обновленную Lada Niva. Теперь модель получила название Lada Niva Travel. Известно, что все техническое оснащение осталось прежним, а некоторые изменения касаются только дизайна. Жители России успели оценить новинку и высказали свое мнение.
В Сети с холодом восприняли переднюю часть новой модели. Очень многие указали на то, что дизайн автопроизводитель позаимствовал у Toyota RAV4. Если внимательно посмотреть на решетку радиатора и форму фар, все сомнения отпадут. Многие полагают, что такой шаг вызовет недовольство со стороны японцев.
Заметим, что автомобиль стал более квадратным. Такие формы кузова могут привести к худшей аэродинамике. Это, соответственно, негативным образом скажется на расходе топлива. В дополнение ко всему — новых моторов здесь ждать не стоит.
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Бортжурнал , Lada , Toyota , Toyota RAV4 , Автоваз
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