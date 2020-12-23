Россияне указали на недостатки новой Lada Niva Travel

Россияне указали на заметные недостатки новой Lada Niva Travel. Речь идет не только о плагиате внешнего вида, но и об отсутствии новых функций.

АвтоВАЗ официально представил обновленную Lada Niva. Теперь модель получила название Lada Niva Travel. Известно, что все техническое оснащение осталось прежним, а некоторые изменения касаются только дизайна. Жители России успели оценить новинку и высказали свое мнение.

В Сети с холодом восприняли переднюю часть новой модели. Очень многие указали на то, что дизайн автопроизводитель позаимствовал у Toyota RAV4. Если внимательно посмотреть на решетку радиатора и форму фар, все сомнения отпадут. Многие полагают, что такой шаг вызовет недовольство со стороны японцев.

Заметим, что автомобиль стал более квадратным. Такие формы кузова могут привести к худшей аэродинамике. Это, соответственно, негативным образом скажется на расходе топлива. В дополнение ко всему — новых моторов здесь ждать не стоит.