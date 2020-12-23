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Названы четыре эффективных способа завести автомобиль в мороз 

Профиль 9 часов назад
Эксперты «За рулем» составили список эффективных способов завести автомобиль в мороз
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
Зимой многие россияне сталкиваются с тем, что автомобиль на морозе не заводится. Чаще всего это связано с тем, что аккумулятор разрядился. Эксперты издания «За рулем» рассказали, что делать в этом случае.
Самый распространенный способ «спасения» из такой ситуации — попросить кого-либо «прикурить» аккумулятор от другого автомобиля. Для этого необходимо взять провода с зубчатыми захватами («крокодилы») и подключить один конец к плюсовой клемме донора, а затем к плюсовой клемме пациента. После этого нужно присоединить второй «крокодил» к минусовой клемме донора, а второй конец к любой металлической неокрашенной части автомобиля. Такой способ поможет запустить аккумулятор, но, если с первого раза он не сработает, можно попытаться вновь через 10-15 минут.
В морозные ночи некоторые предлагают занести аккумулятор в помещение. Однако стоит убедиться, чтобы рядом не было людей, так как возможны испарения кислоты. Чтобы не мучиться утром, подключая аккумулятор обратно, можно купить пусковое устройство, которое также называют джамп-стартер или бустер. Это вещь наподобие пауэрбанка — он выдает пусковые токи и запускает аккумулятор. Заряжать его можно через провод USB.
Иногда стартер никак не может запустить двигатель, и автомобиль издает тарахтящие звуки. Чтобы решить эту проблему, можно воспользоваться аэрозолем для быстрого старта. Эксперты советуют, если у двигателя есть прямой доступ к дроссельной заслонке, распылять средство прямо туда. Если доступа нет, лучше распылять эфир в патрубок воздушного фильтра. После распыления нужно покрутить стартером, и двигатель запустится.
В случае если рядом нет ни соседей на заведенной машине, ни аэрозоля, ни бустера, сработает лишь проверенный способ — толкать автомобиль. Это сработает, если двигатель бензиновый и установлена механическая коробка передач. Для этого нужно снять стояночный тормоз, включить зажигание и выбрать третью или четвертую передачу. Разогнавшись до 20–30 км/ч, нужно плавно, но быстро отпустить сцепление и следить за мотором. Если кажется, что все получается, стоит включить «нейтраль» и разгазовать двигатель, чтобы выяснить, откликается ли он на педаль газа. Чтобы аккумулятор получил заряд, нужно дать ему еще немного поработать на холостых оборотах.
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Бортжурнал
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