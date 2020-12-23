80-летний поклонник Porsche купил себе 80-й спорткар 

80-летний житель Вены Джон Оттокар приобрел Porsche Boxster Spyder. Новый родстер стал 80-й моделью, которую пенсионер приобрел за свою жизнь. Для хранения своей коллекции мужчина построил отдельное здание, где помимо спорткаров хранит памятные вещи бренда.

Первый спорткар, которым стал желтый Porsche 991 E, Джон Оттокар приобрел в 1972 году. С тех пор австриец на протяжении многих лет пополняет свою коллекцию. За свою жизнь мужчина владел 80 немецкими спорткарами, для которых построил отдельное здание, в котором помимо автомобилей хранит различные гоночные трофеи и коллекционные аксессуары немецкого бренда.

В настоящий момент коллекция 80-летнего пенсионера насчитывает 38 спорткаров Porsche, среди которых есть несколько гоночных автомобилей, включая 917-й и 910-й, оборудованные двигателем V8, а также 956-й, 904-й и 964-й. Кроме того, Джон владеет девятью Carrera RS, а также 911 R и Type 991.

Последним приобретением австрийца стал Porsche Boxster Spyder. Родстер оборудован 3,8-литровым V6, отдача которого составляет 375 лошадиных сил (420 Нм). В паре с мотором работает 6-ступенчатая «механика». До «сотни» спорткар разгоняется за 4,5 секунды. Максимальная скорость — 300 километров в час. Пенсионер лично забрал новый автомобиль с завода марки в Цуффенхаузене, где представители Porsche разрешили ему самостоятельно установить эмблему на капот родстера.