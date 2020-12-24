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Составлен рейтинг автомобилей с самыми надежными двигателями 

Вечерняя Москва и ещё 4 3 часа назад
Составлен рейтинг автомобилей с самыми надежными двигателями
Фото: Василя Махиянова, «Вечерняя Москва»
Эксперты американской компании CarMD составили рейтинг машин с самыми надежными двигателями.
В ходе исследования специалисты проанализировали данные более 15,5 миллиона автомобилей, которые были выпущены с 1996 по 2020 год. Они сравнили частоту срабатывания индикатора, свидетельствующего о возможной неисправности двигателя и необходимости его проверки, в период с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года.
Выяснилось, что реже всего этот индикатор загорался у машин фирмы Mitsubishi. Второе место в рейтинге досталось Mercedes-Benz. Тройку лидеров замкнули автомобили компании Volkswagen.
В пятерку также попали машины компаний Buick и Ford. Кроме того, специалисты отметили надежность марок GMC, Mazda, Subaruи Cadillac и BMW.
Среди моделей лидером стала Toyota Tacoma 2018 года выпуска, вторую и третью строчку заняли Honda CR-V 2015 модельного года и Toyota Camry 2018 года.
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Бортжурнал , BMW , Cadillac , Toyota , Mazda , Volkswagen , Honda , Toyota Tacoma , Buick , Honda CR-V , Mitsubishi , Toyota Camry , Mercedes-Benz , Ford
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