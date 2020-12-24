Составлен рейтинг автомобилей с самыми надежными двигателями 

Эксперты американской компании CarMD составили рейтинг машин с самыми надежными двигателями.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные более 15,5 миллиона автомобилей, которые были выпущены с 1996 по 2020 год. Они сравнили частоту срабатывания индикатора, свидетельствующего о возможной неисправности двигателя и необходимости его проверки, в период с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года.

Выяснилось, что реже всего этот индикатор загорался у машин фирмы Mitsubishi . Второе место в рейтинге досталось Mercedes-Benz . Тройку лидеров замкнули автомобили компании Volkswagen

BMW. В пятерку также попали машины компаний Buick Ford . Кроме того, специалисты отметили надежность марок GMC, Mazda , Subaruи Cadillac