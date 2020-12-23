«Лада» сравнялась с «Роллс-Ройсом» по продажам в Европе

Весной этого года АвтоВАЗ завершил поставки автомобилей «Лада» в страны Евросоюза — российская марка решила уйти с европейского рынка из-за ужесточившихся экологических норм. Запасы машин у дилеров постепенно заканчиваются, и продажи российских автомобилей в регионе снизились до минимума.

Теперь в рейтинге марок «Лады» находятся рядом с роскошными эксклюзивными брендами. Агентство JATO Dynamics подсчитало, что в октябре в тридцати странах континента (Евросоюз плюс Норвегия, Швейцария и Великобритания) продали всего 43 автомобиля российской марки.

Спрос на «Ладу» оказался таким же, как на сверхдорогие « Роллс-Ройсы », которые разошлись тиражом 42 экземпляра в течение октября.

При этом в одной из европейских стран внедорожник «Лада 4×4» неожиданно стал одним из лидеров рынка. Речь идёт о Северной Македонии, которая в Евросоюз не входит.