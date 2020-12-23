Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

Российская «Лада» сравнялась с «Роллс-Ройсом» по продажам в Европе 

Wroom.ru 5 часов назад
«Лада» сравнялась с «Роллс-Ройсом» по продажам в Европе
Фото: wroom
Весной этого года АвтоВАЗ завершил поставки автомобилей «Лада» в страны Евросоюза — российская марка решила уйти с европейского рынка из-за ужесточившихся экологических норм. Запасы машин у дилеров постепенно заканчиваются, и продажи российских автомобилей в регионе снизились до минимума.
Теперь в рейтинге марок «Лады» находятся рядом с роскошными эксклюзивными брендами. Агентство JATO Dynamics подсчитало, что в октябре в тридцати странах континента (Евросоюз плюс Норвегия, Швейцария и Великобритания) продали всего 43 автомобиля российской марки.
Спрос на «Ладу» оказался таким же, как на сверхдорогие «Роллс-Ройсы», которые разошлись тиражом 42 экземпляра в течение октября.
При этом в одной из европейских стран внедорожник «Лада 4×4» неожиданно стал одним из лидеров рынка. Речь идёт о Северной Македонии, которая в Евросоюз не входит.
Видео дня. На ялтинских лихачей-стритрейсеров составили 35 протоколов
Wroom.ru: последние новости
Стало известно, какие изменения получит рестайлинговая «Лада Веста» Стало известно, какие изменения получит рестайлинговая «Лада Веста» Корейская автомобильная марка заявила о банкротстве Корейская автомобильная марка заявила о банкротстве Седан за 4 миллиона — "кореец" или "немец"? Сравниваем Genesis G80 и BMW 5 Седан за 4 миллиона — "кореец" или "немец"? Сравниваем Genesis G80 и BMW 5
Бортжурнал , Rolls-Royce , Lada , ЕС , Автоваз
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
00:55
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение