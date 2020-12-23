KIA сертифицировала для российского рынка обновленный Stinger

Обновленный KIA Stinger сертифицирован для российского рынка

Компания KIA сертифицировала для российского рынка обновленный фастбек KIA Stinger, который появится у дилеров в 2021 году. Более подробная информация о дате начала продаж, комплектациях и ценах будет представлена позднее, сообщает пресс-служба корейской марки. На российском рынке обновленный Stinger будет доступен с двумя силовыми установками: 2.0 T-GDi с двойным турбонаддувом мощностью 197 л.с. и 247 л. с. (максимальный крутящий момент в обоих случаях составляет 353 Нм) и 3.3 T-GDi с двойным турбонаддувом мощностью 370 л.с. (максимальный крутящий момент — 510 Нм). Все двигатели агрегатируются с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль будет доступен с системой динамического полного привода, получившей с обновлением ряд усовершенствований, и приводом на заднюю ось. Габаритная длина автомобиля составляет 4830 мм, ширина — 1870 мм, колесная база 2905 мм, а высота варьируется в пределах от 1400 до 1420 мм в зависимости от установленных колес — от 17 до 19 дюймов.