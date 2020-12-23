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Subaru представит новый электромобиль для Европы 

Car.ru 1 час назад
Subaru представит новый электромобиль для Европы
Фото: Car.ru
Японская компания Subaru намерена представить новый электромобиль, предназначенный для рынка Европы. Появится он в странах Старого Света в первой половине 2020-х годов.
По словам сотрудников известного производителя, созданием собственного электрокара компания подчеркивает желание снизить объем выбросов углекислого газа в Европе и удовлетворить увеличивающийся спрос на альтернативные моторные гаммы. Subaru собирается поставлять на континент новую модель в кузове внедорожника до наступления 2025 года. Она будет практически идентична размерам версии Forester. Более подробная информация касательно этой машины появится уже в следующем году.
Согласно прежним данным, Subaru займется сборкой электромобиля через два года, его предварительное название Evoltis. Разработают модель на платформе e-TNGA, в создании которой принимали участие инженеры другой известной японской компании Toyota. Как гласит стратегия работы бренда, до конца этого десятилетия она планирует получать 40% доходов от общих показателей благодаря реализации электромобилей.
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Бортжурнал , Subaru , Toyota
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