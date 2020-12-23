Subaru представит новый электромобиль для Европы 

Японская компания Subaru намерена представить новый электромобиль, предназначенный для рынка Европы. Появится он в странах Старого Света в первой половине 2020-х годов.

По словам сотрудников известного производителя, созданием собственного электрокара компания подчеркивает желание снизить объем выбросов углекислого газа в Европе и удовлетворить увеличивающийся спрос на альтернативные моторные гаммы. Subaru собирается поставлять на континент новую модель в кузове внедорожника до наступления 2025 года. Она будет практически идентична размерам версии Forester. Более подробная информация касательно этой машины появится уже в следующем году.