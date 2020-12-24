Как приготовить незамерзайку своими руками

С наступлением осени большинство автовладельцев начинает готовить свой автомобиль к эксплуатации в зимнее время. Ведь в большинстве районов России осенью начинаются первые похолодания до минусовых температур.

Одним из самых важных расходников в зимнее время является незамерзайка. Если вовремя не сменить летнюю на зимнюю, при минусовых температурах она потеряет свои свойства. Опытные автовладельцы не приобретают ее в автомагазинах, а делают своими руками.

Самый простой способ, это использовать средство для мытья посуды «Фейри». Для приготовления незамерзайки потребуется пять литров обычной воды, желательно предварительно пропустить ее через фильтр. В воду добавить 2-2,5 столовых ложки моющего средства. Чтобы убедиться, что приготовленный состав не замерзнет, налейте немного приготовленного раствора в бутылку и положите в морозильную камеру.

Вместо «Фейри» можно использовать средство для мытья окон, эффект будет аналогичный, только готовится раствор в других пропорциях: на 3,5 литра воды нужно 1,5 литра средства.

Есть более экзотический способ приготовления незамерзайки. Для этого потребуется 4 литра воды, 1 литр 96%-ного спирта и 1 столовая ложка стирального порошка, который нейтрализует запах алкоголя.