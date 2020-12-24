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Готовимся к зиме: незамерзайка своими руками 

Car.ru 5 часов назад
Как приготовить незамерзайку своими руками
Фото: Car.ru
С наступлением осени большинство автовладельцев начинает готовить свой автомобиль к эксплуатации в зимнее время. Ведь в большинстве районов России осенью начинаются первые похолодания до минусовых температур.
Одним из самых важных расходников в зимнее время является незамерзайка. Если вовремя не сменить летнюю на зимнюю, при минусовых температурах она потеряет свои свойства. Опытные автовладельцы не приобретают ее в автомагазинах, а делают своими руками.
Самый простой способ, это использовать средство для мытья посуды «Фейри». Для приготовления незамерзайки потребуется пять литров обычной воды, желательно предварительно пропустить ее через фильтр. В воду добавить 2-2,5 столовых ложки моющего средства. Чтобы убедиться, что приготовленный состав не замерзнет, налейте немного приготовленного раствора в бутылку и положите в морозильную камеру.
Вместо «Фейри» можно использовать средство для мытья окон, эффект будет аналогичный, только готовится раствор в других пропорциях: на 3,5 литра воды нужно 1,5 литра средства.
Есть более экзотический способ приготовления незамерзайки. Для этого потребуется 4 литра воды, 1 литр 96%-ного спирта и 1 столовая ложка стирального порошка, который нейтрализует запах алкоголя.
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Бортжурнал
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