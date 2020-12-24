Renault Duster второй генерации предсказали потерю позиций в России

Французский Французский Renault Duster второй генерации после выхода в продажу новой LADA Niva Travel может потерять позиции и отдать лидерство корейскому Hyundai Creta. Под капотом планируют установить уже знакомые двигатели на 1,6 литра и 114 л.с., а также турбоагрегат на 1,33 литра, которые успели разочаровать владельцев модели.

В паре с двигателями установят механическую 5— или 6-ступенчатую коробку, или вариатор. Автоэксперты считают, что таким образом производители планируют максимально удешевить производство, однако это уже третий внедорожник в России с теми же ходовыми характеристиками. Добавлять в моторный ряд 2-литровый бензиновый двигатель нет смысла, так как его мощность сможет выдать турбированный агрегат, а от дизельных в Европе отказываются все передовые компании.

От паркетников Arkana и Kaptur новинка будет отличаться только формой кузова, поэтому выбор не велик. LADA Niva Travel, в свою очередь, сразу получит свою публику, ведь российский автомобиль отличается не только бюджетной стоимостью, но и впечатляющей проходимостью, даже по бездорожью. Duster второй генерации после выхода в продажу новой LADA Niva Travel может потерять позиции и отдать лидерство корейскому Hyundai Creta. Под капотом планируют установить уже знакомые двигатели на 1,6 литра и 114 л.с., а также турбоагрегат на 1,33 литра, которые успели разочаровать владельцев модели.