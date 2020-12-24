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В России отзывают Mercedes-Benz из-за проблем с тормозами 

Motor.ru 3 часа назад
В России отзывают Mercedes-Benz из-за проблем с тормозами
Фото: © Mercedes-Benz
Росстандарт согласовал очередной, уже 40-й в этом году отзыв автомобилей Mercedes-Benz. На этот раз ремонт потребовался 89 фургонам Sprinter, реализованным в России с января по август 2020 года.
На автомобилях обнаружили проблемы с тормозами. Оказалось, что из-за заводской ошибки мог быть поврежден наружный слой тормозных шлангов на переднем и заднем мосту. Со временем шланг может потерять герметичность, и в таком случае тормозная жидкость начнет вытекать. Это, в свою очередь, приведет к потере тормозного усилия и удержания колеи, что может стать причиной аварии.
В сервисных центрах Mercedes-Benz на отозванных автомобилях бесплатно проверят состояние тормозных шлангов и заменят их в случае обнаружения повреждений. Владельцев проблемных Sprinter пригласят на обслуживание по телефону или электронной почте. Проверить, попадает ли автомобиль под отзыв, можно на сайте Росстандарта, введя VIN-номер.
Текущая отзывная кампания стала уже 40-й для штутгартской марки с начала нынешнего года — это делает ее рекордсменом среди всех представленных в России автобрендов. В рамках всех объявленных в этом году акций в ремонт отправили почти 28 тысяч автомобилей Mercedes-Benz.
Предыдущая акция затронула 7003 экземпляра вседорожника GLE, проданные в России с 2018 по 2020 год. Причиной отзыва стали замки ремней безопасности, которые могли провалиться под подушку сиденья.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Mercedes-Benz
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