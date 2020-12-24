Эксперты объяснили преимущества «механики» зимой

Механическая коробка передач, по мнению экспертов — классическая и надежная трансмиссия, а «автомат» удобен в пробках. Россияне часто отдают предпочтение «двухпедальным» автомобилям. Однако зимой такая машина по многим параметрам уступает «механике».

Зимой нагрузка на автомобиль выше, а это сказывается на ресурсе трансмиссии. Специалисты приводят в пример ситуацию, когда после длительного нахождения на морозе шестерни в «механике» включаются с усилием — это означает, что смазка в картере загустела. Любую «коробку» надо греть, а быстрее это делается с механической, указывают эксперты. Достаточно запустить двигатель, чтобы он пару минут поработал на холостом ходу, пишет «Автовзгляд».

С «автоматом» сложнее, считают специалисты, поскольку его рабочая жидкость полностью нагревается только при движении. Поэтому если сразу нажать на газ — это грозит повышенным износом агрегата. При этом отмечается, что ресурс «механики» изначально намного выше.

После зимы следует менять рабочую жидкость в «автомате» — из-за высоких нагрузок в нем могут накапливаться продукты износа. С механической коробкой передач таких проблем нет, уточняют эксперты. В долгосрочной перспективе это поможет сэкономить водителю деньги.

Важным плюсом классической «коробки» специалисты называют экономию топлива, особенно зимой, когда расход возрастает. Кроме того, считается, что на машине с «механикой» легче выбраться, если автомобиль завалило снегом. Нужно быстро переключить рычаг с первой передачи на задний ход и обратно, водитель может раскачать машину и выбраться из сугроба.