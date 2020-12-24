Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶

Водителям объяснили преимущества «механики» зимой 

Профиль 3 часа назад
Эксперты объяснили преимущества «механики» зимой
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
Механическая коробка передач, по мнению экспертов — классическая и надежная трансмиссия, а «автомат» удобен в пробках. Россияне часто отдают предпочтение «двухпедальным» автомобилям. Однако зимой такая машина по многим параметрам уступает «механике».
Зимой нагрузка на автомобиль выше, а это сказывается на ресурсе трансмиссии. Специалисты приводят в пример ситуацию, когда после длительного нахождения на морозе шестерни в «механике» включаются с усилием — это означает, что смазка в картере загустела. Любую «коробку» надо греть, а быстрее это делается с механической, указывают эксперты. Достаточно запустить двигатель, чтобы он пару минут поработал на холостом ходу, пишет «Автовзгляд».
С «автоматом» сложнее, считают специалисты, поскольку его рабочая жидкость полностью нагревается только при движении. Поэтому если сразу нажать на газ — это грозит повышенным износом агрегата. При этом отмечается, что ресурс «механики» изначально намного выше.
После зимы следует менять рабочую жидкость в «автомате» — из-за высоких нагрузок в нем могут накапливаться продукты износа. С механической коробкой передач таких проблем нет, уточняют эксперты. В долгосрочной перспективе это поможет сэкономить водителю деньги.
Важным плюсом классической «коробки» специалисты называют экономию топлива, особенно зимой, когда расход возрастает. Кроме того, считается, что на машине с «механикой» легче выбраться, если автомобиль завалило снегом. Нужно быстро переключить рычаг с первой передачи на задний ход и обратно, водитель может раскачать машину и выбраться из сугроба.
Видео дня. Штрафы с камер за телефон и ремень начали приходить водителям
Профиль: последние новости
Автоэксперты рассказали, можно ли смешивать разные типы бензина Автоэксперты рассказали, можно ли смешивать разные типы бензина Названы четыре эффективных способа завести автомобиль в мороз Названы четыре эффективных способа завести автомобиль в мороз Названы 5 истинных причин отказа "дворников" на автомобиле Названы 5 истинных причин отказа "дворников" на автомобиле
Комментарии
Бортжурнал , АвтоВзгляд
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
00:55
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение