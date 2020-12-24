Какие гаджеты в прикуривателе могут сжечь машину

Штатный прикуриватель редко кто из водителей использует по прямому назначению. Чаще всего в это гнездо подключают различные гаджеты. При этом не многие знают, что существуют такие устройства, подключив которые к гнезду прикуривателя, можно сжечь автомобиль.

В Сети имеется широкий спектр предложений по части автомобильных гаджетов. Каждый автолюбитель может выбрать себе именно то, что на его взгляд категорически не хватает в машине. При этом стоит помнить некоторые моменты, которые помогут избежать непоправимого.

Гнездо прикуривателя не рассчитано на слишком высокие нагрузки. Поэтому, подключать к нему всевозможные нагревательные устройства (тепловентиляторы, чайники и т.п.) не рекомендуется.

Если вы не можете обходиться без множества гаджетов в автомобиле, следует оснастить автомобиль силовой магистралью 12В, к которой через стандартные разъемы, а не переходники, можно подключать смартфоны, планшеты и другое оборудование. Любителям путешествий на своем авто не помешает такая розетка и в багажном отсеке, где замечательно может разместиться небольшой холодильник.

При этом стоит отказаться от гаджетов сомнительного качества. Такие устройства довольно быстро выходят из строя, замыкая цепь питания. Это в свою очередь может стать причиной возгорания автомобиля.