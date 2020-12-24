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Как правильно выбрать автомобиль с пробегом, чтобы не купить «кота в мешке»? 

Автостат 47 минут назад
Специалист рассказал о правилах выбора автомобиля с пробегом
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Эксперты авторынка уверены, что сегодня в России уже есть все инструменты, позволяющие не совершить ошибок при покупке автомобиля с пробегом. Об этом шла речь в очередном выпуске «Экспертной кухни» на канале «Автостат-ТВ», когда Руслана Гизатуллина, директора направления автомобилей с пробегом компании «АВТОСЕТЬ.РФ» попросили дать свои рекомендации потенциальным покупателям подержанных машин.
Для начала, как считает Руслан, нужно определиться в главном — какой автомобиль вам нужен и что в машине для вас важно. А дальше — вперед, за «хорошим автомобилем». «Хорошей» специалисты считают машину с пробегом до 100 тыс. км, которую можно потом продать по ликвидной цене. И даже если у нее 1 — 2 крашенных элемента (но не передняя часть) — это не повод сбрасывать ее со счетов. Аналогичная ситуация с числом владельцев автомобиля. Бытует миф, что такие машины рассматривать к покупке не стоит. Однако с помощью современных инструментов (типа «Автотека») проверить реальную историю машины, ее реальный пробег и некоторые другие характеристики — не представляет особого труда. Но легче сделать это, обратившись к дилерам.

«Потому что для дилеров, особенно больших, в первую очередь важна репутация, — говорит Гизатуллин. — Дилер сегодня вам и «Автотеку» покажет, и диагностику по автомобилю, и самое главное — у него большой выбор этих автомобилей и не надо заморачиваться. Ты пришел в одно место — тебе сделали трейд-ин и ты не заморачиваешься с продажей собственного автомобиля с пробегом, забрал другой автомобиль с пробегом и поехал дальше».

Кто-то считает, что иметь дело с частником выгоднее — но на стихийном рынке сегодня примерно 10 — 15% машин со скрученным пробегом, полную информацию о техсостоянии и лакокрасочном покрытии автомобиля вы там вряд ли получите. А что касается цены — то «хороший» автомобиль и у частника, и в дилерском центре будет стоить дороже, чем те, на которые вы ориентировались, просматривая объявления.
А вот то, что у машины было много владельцев — Гизатуллин важным не считает:

«Здесь надо историю автомобиля смотреть, техническое обслуживание, пробег (подтверждается ли он сервисной книжкой либо той же «Автотекой»). То есть здесь есть нюансы, но ничего в этом критичного нет…»

Если же говорить о возможной покупке автомобиля с пробегом, у которого пробег выше 100 тыс. км — здесь, конечно, машина должна быть от понятного продавца. Ты должен знать физически этого человека и то, насколько он в процессе эксплуатации вкладывал деньги в машину.
Еще один совет от бывалых. Выбирая автомобиль массового сегмента стоимостью около 500 тысяч рублей, эксперты предлагают не брать эксклюзивные модели, а обращать больше внимание на те, что продаются массово — с прицелом на будущее, чтобы было легче потом продать. «Французы», может, и не хуже «корейцев» и «немцев», но их просто физически меньше на рынке. А что касается среднего диапазона цен (около 1 млн рублей) — здесь эксперты предлагают хорошо подумать, а после, может, даже взять автомобиль классом ниже, но гораздо свежее.
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Бортжурнал
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