Водители начали получать штрафы 3000 рублей за стояние в пробке 

Водителям в Москве недавно начали назначать необычные штрафы в размере 3000 рублей. Такие санкции применяли к тем, кто просто стоял в пробке.

На Малой Филевской улице в столице России осенью дорожная камера начала фиксировать якобы неправильную парковку со стороны водителей, при этом ранее она просто следила за превышением скоростного режима. Данное нарушение обнаруживается так: если время, на протяжении которого автомобиль стоит на месте, составляет две и больше минут, то происходит генерация административного протокола, а нарушителям выписывают штраф за парковку в неположенном месте в сумме 3000 рублей.