Водители начали получать штрафы 3000 рублей за стояние в пробке 

Водителям в Москве недавно начали назначать необычные штрафы в размере 3000 рублей. Такие санкции применяли к тем, кто просто стоял в пробке.
На Малой Филевской улице в столице России осенью дорожная камера начала фиксировать якобы неправильную парковку со стороны водителей, при этом ранее она просто следила за превышением скоростного режима. Данное нарушение обнаруживается так: если время, на протяжении которого автомобиль стоит на месте, составляет две и больше минут, то происходит генерация административного протокола, а нарушителям выписывают штраф за парковку в неположенном месте в сумме 3000 рублей.
Вполне вероятно, что в системе возник сбой, и камера наблюдения принимала за таких неправомерных лиц обычных водителей, которые стояли на дороге перед красным сигналом светофора. В правоохранительных органах отметили, что им уже известно об этой проблеме, её пытаются решить, а камера больше не выписывает штрафы. Тем же, кто их получил, предложили обжаловать с помощью сайта московских гос. услуг.