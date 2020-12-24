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В Чечне установят памятник Lada Priora 

Motor.ru 2 часа назад
В Чечне установят памятник Lada Priora
Фото: Motor
В Чеченской республике планируют поставить памятник Lada Priora. Самая популярная модель на Северном Кавказе может стать «лицом» завода «Чеченавто».
Идея воздвигнуть памятник одной из самых популярных моделей «АвтоВАЗа» появилась в 2018 году, когда автомобиль сняли с производства. Тогда все осталось на уровне обсуждений. Однако сейчас поклонники «Приоры» решили завершить задуманное. Предполагается, что мемориал установят перед заводом «Чеченавто». Предприятие выпускало «Приору» с 2007 по 2009 годы. Культовая модель, фактически, возродила местный автозавод.
Lada Priora является самой популярной моделью не только на территории Чечни, но и во многих республиках Северного Кавказа. До сих пор многие подержанные экземпляры продают по цене более современных новых моделей «АвтоВАЗа». Миллионная «Приора» сошла с конвейера в 2017 году. Стоимость автомобиля под занавес производства составляла около 400 000–450 000 рублей.
В начале апреля в Дагестане выставили на продажу серебристый седан Lada Priora с пробегом 46 километров, которую продавец оценил, как новую Lada Vesta. Одну из последних «Приор», сошедших с конвейера в 2018 году можно было приобрести за 750 000 рублей.
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Комментарии 2
Бортжурнал , Lada Vesta , Lada , Lada Priora , Автоваз
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