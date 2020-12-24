В Чечне установят памятник Lada Priora 

В Чеченской республике планируют поставить памятник Lada Priora. Самая популярная модель на Северном Кавказе может стать «лицом» завода «Чеченавто».

Идея воздвигнуть памятник одной из самых популярных моделей «АвтоВАЗа» появилась в 2018 году, когда автомобиль сняли с производства. Тогда все осталось на уровне обсуждений. Однако сейчас поклонники «Приоры» решили завершить задуманное. Предполагается, что мемориал установят перед заводом «Чеченавто». Предприятие выпускало «Приору» с 2007 по 2009 годы. Культовая модель, фактически, возродила местный автозавод.

Lada Priora является самой популярной моделью не только на территории Чечни, но и во многих республиках Северного Кавказа. До сих пор многие подержанные экземпляры продают по цене более современных новых моделей «АвтоВАЗа». Миллионная «Приора» сошла с конвейера в 2017 году. Стоимость автомобиля под занавес производства составляла около 400 000–450 000 рублей.